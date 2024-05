Šance na trvalý návrat Petra Holíka k Beranům znovu vzrostla. Zlínský hokejový odchovanec oficiálně skončil v Kometě, o čemž na svém webu informoval brněnský klub.

Petr Holík dohrával loňskou sezonu u zlínských Beranů. | Foto: se souhlasem Libora Kožíka.

„K dnešnímu dni se vedení Komety dohodlo na ukončení spolupráce s útočníkem Petrem Holíkem. I přesto, že měl smlouvu ještě na příští sezónu, pod Špilberkem nadále nebude působit,“ uvedlo Brno v pátek večer.

„Chci Petrovi popřát do další části kariéry jen to nejlepší. Odehrál za Kometu skvělé zápasy, ale ve skladbě kádru, který teď budujeme, už by nedostával tolik prostoru,“ vysvětlil majitel a generální manažer Komety Libor Zábranský.

Konec 32letého útočníka udělal velkou radost zlínským fanouškům, ti by ho od nové sezony znovu rádi spatřili v dresu Beranů.

Že by se v případě konci v Kometě mohl vrátit do Baťova města v minulosti několikrát nastínil generální manažer ševců Jan Pravda. Zda se to stane skutečností, se teprve uvidí.

Petr Holík v Kometě odehrál 324 soutěžních zápasů, ve kterých si připsal 285 bodů za 80 gólů a 205 asistencí. V sezoně 2017/2018 s ní slavil extraligový triumf.