Ke konci třetí třetiny trnul, na trestné mu do zpěvu nebylo. Útočník hokejových Beranů Petr Holík byl v posledních vteřinách základní hrací doby vyloučen, čehož Litoměřice využily trefou last minute a vyrovnáním na 2:2. „Ještě 10 sekund před koncem jsme vedli 2:1, pak jsem byl vyloučený a dostali jsme gól. Zaplaťpánbůh jsme v prodloužení dali branku. Hodím to za hlavu a jedeme od nuly,“ burcuje 32letý útočník.

Petr Holík. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Tato výhra se v konečném důsledku může hodně počítat. Vracet se na sever Čech za stavu 1:3 na zápasy, nebo současných 2:2, je dost velký rozdíl. „Upřímně mi spadl kámen ze srdce. Je to pro mě obrovská úleva,“ přiznává na rovinu zkušený forvard, jenž ve Zlíně hostuje z brněnské Komety už dva měsíce.

Jak jste se cítil na trestné?

Bylo to hrozné. Hlavně jsem viděl, jak to letí, jak je puk tečovaný. Jsem rád, že jsme v prodloužení hráli lépe jak soupeř, zasloužili jsme si vyhrát.

Po první třetině jste vedli 2:0, byli jste lepším týmem. Proč se ze zápasu nakonec stalo tak velké drama?

Nehráli jsme to, co v první třetině. Trošku jsme se zatáhli, hráli bojácně a obávali se o výsledek. Nebyli jsme tolik na puku, jen jsme to od sebe odpalovali, Litoměřice jsme tím dostali na koně. Jezdili na nás, bralo nám to síly. Musíme hrát pořád stejně. Zkomplikovali jsme si to sami.

Prodloužení už ale znovu bylo o něčem jiném, že?

Vletěli jsme do toho, za což jsem rád. Gól na konci třetí třetiny tým nepoložil, naopak nás nakopl. Šli jsme si za tím, Sad (Stanislav Sadovikov) pak rozhodl v předbrankovém prostoru. Super!

Může být toto vítězství pro vás velkou psychickou vzpruhou?

Možná ano. Moc bych na to ale nespoléhal. Každopádně tam jedeme s čistou hlavou, teď už to je padesát na padesát. Podíváme se na chyby, co jsme mohli dělat lépe. Musíme chtít více než oni. Doufám, že to zvládneme.

Když jste dostali Litoměřice do semifinále, fanoušci asi tak náročnou sérii nečekali…

Zápasy jsou těžké. Litoměřice dost čekají na protiútoky, v tom jsou dost rychlí. Říkáme si to, nesmíme však propadat a dávat jim tři na dva. Teď si jeden den odpočineme a pojedeme tam pro vítězství. Rozhodne bojovnost a taky to, kdo bude chtít více.

Litoměřicím se v této sérii daří na buly. Co s tím?

Jsou v tom dobří, samozřejmě se s tím ale dá něco dělat. Je to zápas od zápasu, někdy se daří, někdy ne. Je však obrovská výhoda, když buly vyhrajete.

Čeká vás další daleká cesta. Jak je to v těchto bojích nepříjemné?

Zítra (pondělí) jedeme už o den dříve, vyrážíme v jednu hodinu. Budeme tam spát, nemůžeme se tak na to vymlouvat. V play-off se už hraje obden, každý to má stejně. Navíc oni taky teď ještě jedou domů.

Klub vypravuje dva autobusy fanoušků. Jak vidíte tuto velkou podporu?

Jsme rádi už za to, že hodně lidí chodí tady, pomáhají nám. Doufám, že tam budou slyšet. A že je nezklameme.