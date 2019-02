Honejsek a spol. se probudili. Čtvrtá lajna řídila výhru v Chomutově

Měli tým táhnout góly a produktivitou. Do sezony vstupovali jako elitní formace. Jenže přišla zranění, nemoci i nestálá forma. Cestovali sestavou. Trenéři je zase poskládali dohromady, schovali je do čtvrté formace. A ti tři Herman-Honejsek-Okál, respektive Šlahař rozsekli páteční důležitou bitvu 36. kola v Chomutově v poměru 4:1 a zůstali tři body od desátého místa zaručujícímu postup do předkola play-off.

„Pozitivní je výkon Libora Kašíka, který dostal jenom jeden gól, a produktivita Honejskovy lajny," pochvaloval si kouč Zlína Robert Svoboda bodový přísun. Ano, po více než třech měsících, nebo chcete-li přesně po sto dnech, se střelecky prosadil Antonín Honejsek. Borec s číslem 27 na zádech, který v polovině října čtyřmi body (2+2) rozhodl bitvu s Pardubicemi, byl po delší době hodně vidět. Nejprve v 6. minutě trefou na 2:0 doklepl za kanadského brankáře Chomutova Peterse nahození Okála. Ve 32. minutě pak v úniku dva na jednoho předložil kotouč před poloprázdnou branku Hermanovi a řekl si o vyznamenání v podobě muže zápasu. „Když už jsme získali vedení 4:1, věřili jsme, že zápas zvládneme," poznamenal Svoboda, jehož tým vyhrál podruhé v řadě. Chomutov působil ospale, což aktivní Zlín dokonale využil a své přesvědčivé vedení kontroloval až do konce. Už po 64 vteřinách zápasu modrožlutí vedli po první střele na branku v podání Pavla Sedláčka. „Měli jsme hrozně špatný vstup do zápasu a ve stejném duchu jsme zbytek zápasu odehráli. Bylo to jedno z nejhorších utkání, které jsme letos odehráli," nevymlouval se kouč Pirátů Vladimír Růžička. V polovině utkání narýsoval Nosek přesný pas na Šlahaře, který přesně zakončil. A to ještě své šance neproměnili třeba Fořt s Lakatošem. Zlín tentokrát nepotřeboval ostrou palbu. Na čtyři góly mu stačilo jen 23 střel. Chomutov využil přesilovku, když Dudova rána z první skončila za Kašíkem. Dalších 23 pokusů soupeře zlínský gólman s přehledem pohlídal. „Podařil se nám vstup do utkání, využili jsme příležitosti a dostali jsme se do vedení 2:0. Domácí pak přidali, ale nám se podařilo jejich nápor odrazit," lebedil si Svoboda, jehož tým další zápas odehraje již v neděli od 15.30 hodin před domácím publikem proti Mladé Boleslavi. PIRÁTI CHOMUTOV - PSG BERANI ZLÍN 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) Branky a nahrávky: 34. Duda (Vantuch) – 2. P. Sedláček (E. Kulda, Žižka), 6. Honejsek (Okál, Herman), 30. Šlahař (Nosek, Freibergs), 32. Herman (Honejsek, Šlahař). Rozhodčí: Hradil, Úlehla – Jelínek, Malý. Piráti Chomutov: Peters – Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Trefný, Antropov – T. Svoboda, V. Růžička (A), Marjamäki – J. Stránský, Sklenář, Raška – Duda, Vantuch, Tomica (C) – Klhůfek, Huml (A), Koblasa. PSG Berani Zlín: Kašík – Freibergs, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Valenta, Zbořil, M. Novotný – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, P. Sedláček, E. Kulda – Popelka, Fryšara, Šlahař – Herman, Honejsek, Okál.

Autor: Daniel Ostrčilík