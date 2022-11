Vrátíte se ještě ke třetí třetině?

Je s podivem, že tým, který měl hrát na puku, který na něm měl být silný, tak byl bojácný. Místo toho to od sebe odpalujeme, jsme zalezlí, ustrašení, nikdo si na puku pořádně nedovolí. Pokud chceme vyhrávat, tak s takovou pasivitou to nepůjde. Měli bychom to rychle změnit. Myslím si, že je to v hlavách, musíme si začít trochu věřit. Tlačí nás tam bota.

Přišla za vedení 5:1 i ztráta koncentrace?

Ne, v žádném případě. My se z toho po.ělali. Tak jako už několikrát. My se bojíme hrát s pukem. Je to pro mě strašně těžko vysvětlitelné. Chtěli jsme to odpalovat od sebe. Mysleli jsme si, že asi uděláme dva tisíce icingů a čas uplyne. To samozřejmě nikam nevede. Ve třetí třetině jsme přitom občas zatlačili. Kdybychom takto hráli celou třetinu, tak se o tomto vůbec teď nebavíme.

Nakonec jste vyhráli po samostatných nájezdech, rozhodující jste dal vy…

Řekl jsem, že bych rád jel jako třetí. Díval jsem se na první dva nájezdy, přišlo mi, že když kluci domácího brankáře rozhýbali, tak měl hodně místa mezi nohama. Věděl jsem, co udělám.

Vyslali jste jen sedmnáct střel. Ze hry jste přesto dali pět gólů. Berete produktivitu jako pozitivum?

Pokud jsme měli sedmnáct střel, tak je to žalostně málo. Měli bychom se více tlačit k bráně, v tom nás taky trochu tlačí bota. Musíme na tom přidat. Bylo to dáno pasivitou – vedli jsme, zbytek jsme chtěli ubránit, proto jsme jich měli tak málo. Je to hrozná škoda.

Jak jste jako rodák z Prostějova prožíval tento zápas?

Řekl jsem si, že si utkání maximálně užiju, což se i stalo. Nenechal jsem se vtáhnout do negativní atmosféry, kterou úplně zbytečně máme na střídačce – je tam hodně nářků, křiku. Snažil jsem se od toho oprostit. Už od rána jsem měl chvění, na zápas jsem se moc těšil – měl jsem tady hodně známých, kamarádů. Trochu mě mrzí, že jsem jim to nenandal, jak jsem chtěl.

Přišli se na vás podívat i rodiče?

Táta je Prostějovák – žije tady, pracuje tady. Zná tu každého. S popichováním to tak měl dvakrát složitější než já. (úsměv) Myslím, že to i více prožíval. Na zdejším stadionu jsme strávili mé dětství, rodiče se mezi sebou stále baví. Je to hezké.

Mluvil jste o negativní atmosféře na střídačce. Můžete to přiblížit?

Když se nedaří, tak se upozorňuje na každou situaci. Každý chce přispět nějakým názorem, zbytečně se ale přeřváváme. Z těch informací pak máme na nafouklé hlavy, úplně nám to sváže ruce než že bychom byli uvolnění. Je to spíše na škodu.