„I co jsem během absence viděl z hlediště, tak nám soupeři hodně ujíždějí do přečíslení. Vary jsou v tomto nejlepší v lize, ujeli hned několikrát. V naší špatné formě v domácích zápasech se nám to nepodařilo zvrátit,“ posteskl si.

Během úvodních pěti minut jste měli několik šancí. Na začátku šesté minuty jste však inkasovali…

Trochu to s námi zamává, což může být i tím, že se nám nedaří vyhrát domácí zápas za tři body. Ani jednou ze sedmi utkání jsme navíc nevedli. Když dostanete první branku, musíte vynaložit více úsilí, navíc vám to bere hlavu. Měli jsme šanci na to, abychom vyhráli. Z prvních příležitostí to chtělo dát gól.

Ke konci utkání vznikla šarvátka. Bavili jste se o ní v kabině?

Žíža (Tomáš Žižka – pozn. red.) mi říkal, že ho Novas (Filip Novotný, brankář Karlových Varů – pozn. red.) udeřil, a že se ve čtyřiceti nenechá mlátit od brankářů. Když hrajeme s Vary, tak se na Novotného pokaždé připravujeme – hodně padá. I když projedete dva metry okolo brankoviště, tak to zkouší. Teď se předvedl v jiném světle.

Fanoušci v závěru dávali najevo nespokojenost. Jak to vnímáte?

Atmosféra není dobrá, je to skleslé. Prohráváme domácí zápasy. Kdybychom je zvládali, tak by to bylo jiné. Každý rok máme hodně nových kluků, obměňuje se to.

V zápasech nevedeme, je těžké nám fandit. Co tak pozoruji, tak musíme zabrat i na střídačce, co se týče psychiky. Chybí víra, že když prohráváme, tak že utkání dokážeme otočit.

Nastoupil jste poprvé po čtyřech zápasech. Jak jste se cítil?

Pauza samozřejmě byla dlouhá. Cítím se dobře, chybí mi však herní praxe. Je to otázka času.

Za Berany podruhé hrál Radek Veselý. Jak zatím vidíte jeho přínos?

Radek je šikovný na rukách, silný v soubojích, což nám trochu chybí. Na ledě vypadá hodně dobře. Má potenciál na to, aby se vyšvihl jako jiní hráči z první ligy, kteří jsou v lepším průměru, ne-li na špici extraligy.