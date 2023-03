O hokejovém Zlínu tak má stále dobrý přehled. Sám byl rozladěn neúspěšným vstupem do sezony. K lepšímu se to dle 68letého rodáka ze Vsetína obrátilo příchodem kouče Miloše Říhy mladšího. „Jednoznačně stojí za zlepšením týmu. Ze začátku to sice nevypadalo nejlépe, pak však přišla chvíle, kdy se začalo vyhrávat. Od té doby se to rozjelo,“ poukazuje Michalovský na sedmizápasovou vítěznou sérii, která ševcům od 14. ledna do 1. února přinesla 21 bodů.

„Bez jeho souhlasu by navíc nikdo neposlal pryč hráče jako Kašík, Ondráček nebo Honejsek. Rozhodně s tím musel být srozuměný, sám to možná i inicioval,“ zamýšlí se bývalý generální manažer klubu.

Miroslav Michalovský to už naznačil. Dalším důležitým bodem vzestupu ševců se staly trejdy, které v podstatě okamžitě přinesly kýžený efekt.

„Odchody zkušených hráčů sehrály pozitivní roli. Zdálo se mi, že motivace u nich nebyla na takové úrovni, jaké by bylo potřeba. Hru to každopádně oživilo, projev mužstva je lepší, bojovnější,“ všiml si Michalovský.

Kašík původně zamířil na hostování do Nitry, to se později přeměnilo v trvalý přestup.

Ondráček do konce sezony působí v Brně, v deseti zápasech stále čeká na bod. Většinu zápasů však nastoupil v první lajně.

Honejsek v Plzni odehrál o utkání méně, dostává však mnohem méně času, pětkrát se nedostal ani na deset minut za zápas.

Do kádru Zlína naopak přišli draví borci Sedlák mladší, Kratochvíl či naposledy Lang. „Sice za sebou neměli takovou historii, přesto se jejich příchod osvědčil – přinesli oživení, bojovnost. Všichni jsou vynikající,“ vyzdvihuje šikovné útočníky.

Toto trio dohromady přineslo 28 kanadských bodů. Ševci navíc konečně našli pořádnou útočnou lajnu, na kterou v sezoně tak dlouho čekali. Kratochvíl obnovil bývalou spolupráci ze Šumperku s Kindlem, k nim se přidal nebojácný Sedlák.

„Trenér vždy potřebuje mít někoho, o koho se může opřít, potřebuje mít hráče, kteří se to v rozhodujících chvílích nebojí vzít na sebe. První dvě lajny mají za úkol rozhodovat zápasy, ostatní jsou, v dobrém slova smyslu, údržbáři,“ kvituje Michalovský vznik nové formace, která probrala také Kindla.

Poslední kola nebyla úplně tím pravým ořechovým, na ševcích se projevila únava. Nejen při dlouhé sedmizápasové sérii však dokázali zapracovat na podstatných aspektech tehdejších nešvarů – častých únicích na zlínské brankáře, stejně jako řadě vyloučení.

Berani ještě s příchodem Říhy mladšího suverénně vládli v počtu trestných minut. Po základní části před sebe alespoň pustili rezervu Pardubic. „Disciplína je důležitá, za mě je lepší zvítězit 1:0 než 10:0. Mužstvo navíc dostávalo mnohem méně branek, hra se zlepšila po všech stránkách. A jako na začátku sezony dobře chytal gólman.“

Vše souvisí se vším. Nejinak tomu je u hokejového Zlína. Vyšší nasazení, bojovnost, pohlednější hra a především výsledky. To znovu zapříčinilo větší zájem o hokej. „Začalo chodit více lidí, přes prohru byli schopni zatleskat, podpořit hráče. Jsou to spojené nádoby, i díky přístupu a výkonům. A je velký rozdíl, zda přijde tři tisíce diváků, nebo dva,“ uvědomuje si.

„Atmosféra celkově byla mizerná, pak se to přenáší na všechny. Naštěstí přestaly nenávistné výlevy některých „fanoušků“. Hráči tak mají daleko větší klid,“ uzavírá 68letý Miroslav Michalovský.

Berani první dva zápasy čtvrtfinále odehrají v Porubě, ve středu i čtvrtek se začíná v 17.30 hodin.

Na Zimním stadionu Luďka Čajky se představí v neděli od 17.00 hodin.

Přivezou naději?