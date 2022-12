Ohlédnete se za dramatickým zápasem? První třetina byla jako přes kopírák s prvním zápasem. Dominovali jsme, tato část byla z naší strany paradoxně nejlepší. Hosté dali jeden gól ze čtyř střel. Ve druhé třetině jsme to pak za stavu 3:1 neudrželi. A to hráli o den dříve. Nemáme klid na hokejkách, hlava teď nepracuje dobře. Sráží nás malé věci, které do toho nedáváme. Proto je to tak frustrující, proto se tak nadřeme a stojí nás tolik sil. Soupeř nás poté za to trestá.

Co s tím?

Musíme na tom pořád pracovat, makat na trénincích, intenzivně se věnovat malým věcem a dostat to do sebe. Jsme nespokojeni s tím, kde jsme. Každý cítí, že se to musí změnit. Zmíněnými tréninky se to určitě dá nastartovat. Samozřejmě nic nebalíme.

Za stavu 3:1 to vypadalo, že zápas máte ve vlastních rukách. Soupeř v té době nevypadal nejsvěžeji, oba góly vznikly z nedůrazu na brankovišti. Dovolili jste mu se do zápasu vrátit?

Přesně o tom mluvím, to jsou ty malé věci. Upřímně si nepamatuji, kdy my jsme vstřelili gól z brankoviště. Ve Frýdku nám tam borec dvakrát dorážel zadarmo, nyní proti Kolínu znovu. My útočníci naopak takový drajv nemáme. Postavíme se vedle branky a čekáme, jestli se to k nám neodrazí.

Máme problém na obou koncích kluziště. Je to jeden z návodů, jak zlepšit naši hru. Od začátku sezony nám nejde bránit výsledek. Pleteme si aktivní bránění výsledku a to naše pasivní – vůbec nám nejdou nohy, myslíme si, že to odchodíme.

Ke vší úctě k soupeři. Musíte doma proti Kolínu bránit náskok 3:1?

To je otázka. Osobně jsem se snažil hrát aktivně, abychom unavovali jejich beky, určitě toho měli plný zuby. Nevím, zda to tak vypadalo, ale taky jsme šli úplně na krev, absolvovali jsme třetí zápas v pěti dnech. Věděl jsem, že když jsem unavený, tak oni musí být ještě více, hráli včera (sobota – pozn. red..), několikátý zápas na tři lajny. Možná jsme měli tlačit ještě více. Naopak jsme dostali góly z přečíslení, což se kvalitnímu týmu stávat nemůže. Jsme zpátky u aktivní obrany. Nemůžeme ale propadat. Každý tým v lize by nám z toho dal gól. To je rozdíl mezi aktivní a pasivní obranou.

Nakonec jste vybojovali dva body. Skvělou práci před vašim vítězným gólem odvedl kapitán Kubiš…

Ani jednomu týmu už nešly nohy, spíše to byla plácaná. Moc krásy tam nebylo. U té naší situace to bylo přibližně 20 vteřin do konce, jen jsem se postavil vedle brány, Piškot (Pavel Kubiš – pozn. red.) mi to tam hezky dal. Pak jsem to tam jen poslal.

Vstřelil jste osmý gól sezony, se zmíněným Kubišem jste nejlepší střelec týmu….

Za poslední dva zápasy jsem ale zapsal devět střel, trochu mám problém s proměňováním šancí. Gólovky jsem měl v obou zápasech. Jsem rád, že mi to tam spadlo alespoň tentokrát. A že to pomohlo k vítězství.

Proti Kolínu přišlo jen 1 300 diváků…

Nemůžeme se divit, jsme devátý tým v první lize. Je to očekávaná návštěva. Na druhou stranu bylo příjemný, jak kotel spustil od prvního buly.

Momentálně jste na hraně předkola play-off. Něco podobného jste před sezonou asi neočekávali, že?

Před sezonou bych takovému umístění určitě nevěřil. Je to ale realita a dá se na tom zapracovat. Co bylo, to nesmažeme, musíme se dívat dopředu. Liga je vyrovnaná, rozestup mezi třetím a desátým týmem jsou v podstatě tři výhry. Není to daleko k příčkám, kde chceme být.

Den před zápasem s Kolínem vám byl představen nový generální manažer klubu Robert Hamrla…

Věřím, že je to dobrá volba. Stejně jako že se náš výkon na ledě a obrázek klubu zvedne. A že lidé budou chodit na hokej a budou z něj mít radost. Když přijde málo lidí a pískají, tak je to těžký. Pochopitelně je tam ale nyní velká nenávist. Budeme se snažit, abychom to otočili zpátky.

Předpokládáte, že by mohly nastat změny v kádru?

Jednoznačně s tím počítám. Je to i na místě. Hrajeme špatně, hráčské výměny podle mě přijdou. Je otázka, koho se to bude týkat.

Řešíte zákulisní věci okolo klubu?

Určitě ano, je toho plno. Řeší to každý. Stačí si zapnout internet. Všude se to valí. Všichni jsme překvapeni, jak to vypadá. Někdy je těžký se od toho oprostit. Nic jiného se dělat nedá.

Jak prožíváte tuto situaci?

Vše je frustrující. Bereme si to i domů, přemýšlíme nad tím. Nekašleme na to. Dáváme do toho maximum. Z nějakého důvodu nám to nejde. Ten důvod musíme najít a otočit to. Nemůžeme se vymlouvat na nic jiného. Jak už jsem uvedl dříve, může se to změnit pouze tam. V baráku nad tím musíme sednout a najít správnou cestu a jít si za ní.