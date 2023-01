Konečně jste zlepšili disciplínu, nyní proti Jihlavě jste měli jen dvě vyloučení…

Je to ruka v ruce s intenzitou bruslení, kterou teď máme lepší, pořád pracujeme na kondici. Je to ale i dáno sérii vítězných zápasů, lépe se pak hraje. Fauly, co nás srážely, byly spíše tím, že se nám nechtělo bruslit.

Lepší je i produktivita, že?

Výborně se potkala první lajna, teď nás tahá. Do toho se snaží přidávat ostatní formace, je na čem stavět. Když jsme předtím vyhráli čtyři zápasy v řadě, tak výkony nebyly tak dobré, jak nyní. Teď cítíme, že se to fakt zlepšuje, že máme nějakou tvář.

Zakončení ještě není stoprocentní, ví Horák. Konečně chce porazit Vsetín

Zvítězili jste popáté v řadě. Co stojí za touto sérií?

Po zápase se Slavií jsme měli snad hodinovou řeč, něco jsme si k tomu řekli. Potom jsme měli i týmovou večeři, pak jsme šli do práce. Snažíme se mít montérky, zašpinit se pořádně. Byli jsme měkcí, jenom jsme kroužkovali. Co se týče bruslení, neměli jsme sílu. Řekli jsme si, že to musíme změnit a každý zvlášť na tom pracovat. Hodně kluků zůstává i po tréninku. Celkově se to zlepšuje.

Je kondice od příchodu hlavního trenéra pana Říhy mnohem lepší?

Není to tak, že bychom předtím byli špatně připravení. To vůbec ne. Rosťovi (Rostislav Vlach) i Čurdovi (Juraj Jurík) děkuji strašně moc, když jsme vyhráli titul, tak nás trénovali. Určitě to tak teď nebylo v kondici, ale v nastavení si priorit každého z nás a co během zápasů chceme přinést. Myslím si, že ze začátku sezony tam přišlo nějaké podcenění. Pak prohrajete jeden, druhý, třetí zápas a přestává fungovat hlava, což je nejdůležitější. Sezonu se snažíme otočit. Doufám, že budeme mít nějakou sérii.

Deset kol před koncem základní části jste sedmí, na šestý Přerov a přímý postup do čtvrtfinále ztrácíte osm bodů. Pošilháváte ještě po této metě?

Myslím si, že na to momentálně nikdo nepomýšlí. V jednu dobu to už bylo patnáct bodů, to bylo taky naposledy, kdy jsem se na to díval. Není to ani současný cíl této kabiny.

Brankář Kašík nadobro opouští Berany. Končí také Honzík

Už v pondělí vás čeká derby na Lapači. Se Vsetínem jste prohráli všechny tři dosavadní zápasy. Je samotnou motivací konečně poprvé vyhrát?

Co vám budu vykládat, jako Zlíňák jsem to po předchozích třech derby schytával nejvíce. Motivace je samozřejmě vždy. Jeden zápas bychom určitě vyhrát měli, já to tak určitě budu brát. Je to daleko prestižnější zápas než ostatní utkání. Vím, co to pro fanoušky a lidi znamená.

Poprvé v sezoně jdete do derby v lepší pohodě…

Jde o to, jak se cítíme, v co věříme. Těžko říct, na co to bude stačit. Pět vyhraných zápasů je výhoda, povzbuzení pro tým. Proti Vsetínu z toho můžeme jen těžit, rozhodně lepší, než kdybychom čtyřikrát prohráli.

Jak se vám osobně hraje na Lapači?

Je tam úžasná, třaskavá atmosféra. Vážně super, stejně jako tady. Derby je neskutečné, do této doby jsem ho nikdy nezažil, moc se mi to líbí. Doufám, že tam přijede co nejvíce našich fanoušků. Budeme se snažit makat, dát do toho všechno. Ukázat, že tři prohry se Vsetínem nás štvou.