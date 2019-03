Stačí získat bod v zápase proti úřadujícímu mistrovi Kometě Brno. V opačném případě se musejí spoléhat na zaváhání pražské Sparty a Litvínova.

„Hrát play-out by byla pro nás malá tragédie,“ přiznal upřímně po včerejším tréninku útočník Zlína Antonín Honejsek.

Čeká vás zápas o všechno. Není to trochu předkolo předkola?

Mysleli jsme si, že to zvládneme dřív. Je to nejdůležitější zápas sezony. I když to jsme si říkali posledních deset zápasů, když jsme ztráceli šest bodů na Litvínov. My už v módu důležitosti jsme nějaký pátek. Pro nás se nic nemění. Zůstáváme u toho, co hrajeme doteď.

Přesto nemrzí, že jste nevyužili dva pokusy urvat aspoň bod? Nehlodá to ve vás, že jste mohli mít klid?

Určitě by to bylo lepší, lépe by se nám dýchalo i regenerovalo a odpočívalo. Všichni jsme doufali, že by se to mohlo povést. Ale poté, co jsme ztráceli šest bodů na Litvínov, je pozice pořád dobrá. Klobouk dolů před týmem, jak jsme zvládli poslední čtvrtinu.

Před posledním zápasem je nervozita, nebo se na něj těšíte proto, že hrajete o všechno?

Těším se, tyhle vyhrocené zápasy mám rád. Vždycky mě to bavilo v play-off nebo v reprezentaci. Vždycky mi tyhle zápasy voněly, takže se těším. To je nejvíc, co může být. Lepší než hrát někde vyloženě dvacáté kolo. Tady už jde o hodně. Mám rád, když je plný stadion stejně jako ostatní kluci v šatně. Máme zprávy, že má přijít hodně lidí. Doufám, že nás poženou, což bude důležité.

Navíc Kometa je magnet, který táhne fanoušky. O to bude zápas pikantnější, ne?

Kometa si zajistila posledními výkony pátou pozici. Víme, že mají hodně výher v řadě. Určitě nás nečeká nic jednoduchého, ale nechceme se spoléhat, že Litvínov neuhraje tři body nebo že Sparta prohraje. Uhrát si to chceme sami.

Říká se, že by nemuseli přijet klíčoví hráči Holík, Mueller a Zaťovič a nechala je Kometa odpočinout. Čekáte, že přijedou?

Myslím, že ano. Pauza po základní části před čtvrtfinále je dlouhá. Kdyby nehráli ti nejlepší, měli by skoro dva týdny bez zápasu, což je dlouhá doba. Hrát budou. Proč by neměli hrát? Předkolo se hraje týden. Trenér jim bude chtít dopřát zápasovou praxi. Počítáme s tím, že všichni přijedou a rozdáme si to v nejsilnějších sestavách. Doufáme, že už bude hrát Jirka Ondráček. Šrámy, co máme, nějak zvládneme a odehrajeme to.

Je to vzpruha pro tým, že i zranění spolupráci Fořt s Ondráčkem chtějí pomoct, pokud to zdraví dovolí?

Určitě. V sezoně měli hodně bodů. My je potřebujeme. Poslední zápasy nám síly ubývaly. Oni budou trošku odpočatější. To by nám také mohlo pomoct. Jsme rádi, že jsme zase pohromadě.

Ještě k těm silám. Po reprezentační pauze jste na ledě létali, každého jste přehrávali, nyní už i vinou zranění energie dochází. Souhlasíte?

Je to tak. Nemusíme chodit kolem horké kaše. Po reprezentační přestávce jsme tahali sedm zápasů, pak přišlo utkání v Pardubicích, doma s Chomutovem a Boleslaví, kde jsme si to vybrali a nohy nám tolik nejely. Ale měli jsme pak volno a minulý zápas v Olomouci jsme už zase byli hodně nebezpeční. V třech zápasech jsme si to trochu vybrali, ale nyní jsme zpět na vlně. Budeme hodně nepříjemní.

I v produktivitě se pohybujete na vlnách. Jednu chvíli dáváte dost gólů, pak vám to zase nelepí. Teď jste v období, kdy si šancí vytvoříte dost, ale neproměníte je. Cítíte to stejně?

Máme hrozně moc šancí a to se nebudu bavit konkrétně o sobě, protože je nedávám celou sezonu. Je to tak. I v Olomouci jsme měli moc tutovek, mohli dát klidně pět gólů. Nikdo by se nemohl divit. Chce to pořád zkoušet. Jestli to má být v nějakých vlnách, tak to nyní zlomit. Je potřeba zůstat u toho, co vás dovedlo k úspěchu. Tlačit se do branky a zkoušet to. Lukáš nás v Olomouci vychytal. Zítra přijede stejně kvalitní gólman, ať už bude chytat Vejmelka, nebo Čiliak. Nám nezbývá než se do toho zase tlačit.

Na kostce dávají průběžné výsledky. Mrknete se na ně během zápasu, nebo ne?

Sleduji to, nebudu říkat, že ne. Když je reklamní pauza, dívám se na ně. Ale nyní ne vyloženě kvůli play-off, ale v průběhu celé sezony. Budeme to vnímat. V Olomouci byla výhoda, že žádnou kostku nemají, takže jsme nic vidět nemohli. Nevím, jestli nepožádáme ředitele zimáku, ať nám ji sundá, ať se zbytečně nerozptylujeme. (smích) Ale ne, vážně, výsledky tam běží, kostku vnímáte. Máme ji krásnou.

Ještě k vám osobně. Ke konci sezony vám to začíná opět šlapat než na začátku nebo uprostřed sezony, co říkáte?

Jo, určitě. V přípravě jsem se cítil ve formě, hrál jsem skvěle. Všechno bylo super. Ale letos mě prostě postihla zranění. Tím se to všechno zkazilo. Posledních patnáct zápasů už je to zase dobré. Jsem dominantnější. Naše lajna konečně pomohla v posledních vítězných zápasech nějakou brankou. Doufám, že jsme na tom měli také nějaký podíl. Chtělo by to se dostat do předkola a vrátit to týmu třeba v play-off.

Skupinu o udržení jste tady zažili před dvěma lety a to byla nuda, co?

Víme, že jedenáctý tým, který ho bude hrát, má pod sebou velký náskok. Byla by to pro nás malá tragédie. Padesát dva zápasů se za něčím honíme, proto to určitě nechceme dopustit. Nepřipouštíme si to, musíme tam dát všechno, aby šlo vidět, že jsme pro to udělali maximum.

Kdo do předkola?



Pokud by Litvínov vyhrál za tři body, Sparta získala jeden a Zlín žádný, všechny týmy srovnaly na 74 bodech a rozhodovala by minitabulka sestavená ze vzájemných zápasů. Nejhorší bilanci by v ní měl Zlín a do předkola by se nepodíval. Proto Zlín potřebuje získat minimálně bod nebo doufat, že Litvínov či Sparta ztratí.



Body ze vzájemných zápasů týmů bojujících o předkolo:

Sparta–Litvínov 9:3

Sparta–Zlín 6:6 (skóre 9:11)

Zlín–Litvínov 4:8



Minitabulka ze vzájemných duelů při shodě na 74 bodech:

9. Sparta 15 bodů

10. Litvínov 11 bodů

11. Zlín 10 bodů