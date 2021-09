Zkušený útočník hokejových Beranů Antonín Honejsek přesto věří, že silný závěr, během kterého svěřenci Roberta Svobody v průběhu 126 vteřin srovnali na 3:3, může mužstvo povzbudit do začátku nové sezony Tipsport extraligy.

„Kometa sice v první třetině byla lepší, pak se to ale vyrovnalo. Vzhledem k závěru základní hrací doby je to pro nás dobrá generálka. Vyrovnat na konci z dvougólového manka nás může povzbudit do sezony,“ věří 30letý forvard.

Svým spoluhráčům mohl vypomoci až ve večerním střetnutí s Kometou Brno. Jak přiznává, nebylo to pro něj snadné.

„Po návratu je to vždy těžké. Mrzí mě, že jsem stihl pouze jeden přípravný zápas, určitě bych jich bral více. Bohužel to ale tak nastalo. Není to úplně ideální, kluci jsou zatím jinde. Čeká mě tvrdá práce,“ uvědomuje si tahoun Beranů.

„Bude mi to ale muset stačit. Vím, že to příští zápas nebude ještě úplně v pohodě, ale jsem rád, že jsem už zdravotně v pořádku. Kondice i praxe jsou důležité, každým zápasem to bude lepší. Nebojím se však toho, že bych příští pátek na tom by extrémně špatně.“

Berani do nové sezony vstoupí i s novými posilami, včetně potenciálních spoluhráčů Antonína Honejska v útoku Tomáše Mikúše či Darka Hejcmana.

„Kluci se zatím jeví dobře. Co jsem viděl několik zápasů, tak ještě musíme přidat v nasazení, dravosti a drzé přímočarosti do branky. Nečeká nás jednoduchá sezona, máme však bojovný mančaft. Věřím, že nám pomůžou i fanoušci. Hodně se na to těšíme,“ neskrývá Honejsek nadšení.

Hokejisté Zlína do nadcházejícího ročníku Tipsport extraligy vstoupí už příští pátek, kdy na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají Litvínov. Utkání je naplánováno na 17.30 hodin. O dva dny později vyjedou na led brněnské Komety.