Zůstává. Nový roční kontrakt podepsal útočník hokejistů PSG Berani Zlín Antonín Honejsek, který se s klubem dohodl na smlouvě do konce dubna 2020.

Antonín Honejsek | Foto: Deník / Jan Karásek

„Jsme rádi, že jsme se dohodli s Tondou na pokračování spolupráce ve zlínském hokeji. Věříme, že zopakuje předchozí sezonu, kdy byl bodově velmi produktivní a pomůže nám dostat se ve vyřazovacích bojích dále než do předkola play off. V letošní sezoně byl limitován zraněním na samotném začátku extraligy a do hry se dostal až později,“ připomněl zdravotní peripetie jednatel a sportovní manažer zlínského hokeje Jiří Šolc.