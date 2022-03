„Plzni jsme se snažili vyrovnat, po jejím začátečním tlaku to byl vyrovnaný zápas. Dobrý pro diváky. Celkově to trvalo dlouho – bylo prodloužení, nájezdy. Soupeř navíc přijel později,“ poukázal Honejsek na netradiční start v 18.00 hodin vinou problémů Západočechů při cestě do Baťova města.