Osmadvacetiletý útočník se na start společné letní přípravy těšil, i když úvodní trénink Beranů v PSG aréně provázela řada hygienických opatření.

Hráči při přechodu z kabiny na led museli mít obličeji zakrytý rouškou. Novináři ani fotografové se k nim nesměli přiblížit, museli dodržovat dvoumetrový odstup. Fanoušci měli vstup zakázaný.

„S kluky se o tom v šatně bavíme. To, co tady teďka děláme, je pro mě taková komedie,“ říká natvrdo.

„Pro všechny z nás je to nepříjemné, otravné. Na druhé straně všechna nařízení plně respektujeme a dodržujeme hygienická opatření,“ přidává.

Nejen elitní zlínský útočník věří, že se situace ohledně pandemie rychle zlepší a život nejen v okolí Zimního stadionu Luďka Čajky se zase brzy vrátí do normálu.

„Jsem zvědavý, jak to všechno bude vypadat. Pokud to totiž bude tak, že když se nakazí jeden hráč z týmu a celý mančaft půjde na čtrnáct dnů do karantény, sezonu v životě nedohrajeme,“ má jasno odchovanec prostějovského hokeje.

Současné nastavení pravidel ohledně koronaviru se mu vůbec nezamlouvá.

„Toto je trošku demotivující. Vždyť každý rok je chřipková epidemie, různé nemoci. Hráč kolikrát zavolá, že má chřipku a zůstane doma. Žádné zápasy se kvůli tomu neodkládají. Pokud se kvůli jednomu nakaženému hráči na dva týdny přeruší soutěž, tak to nemáme šanci dohrát,“ ví dobře.

Na podobné věci ale Honejsek nyní nemyslí. Soustředí se na nejbližší dny a přípravu Beranů, které začala podle plánu.

„Za ty roky vím, jak to bude vypadat a jak budeme fungovat. První měsíc je vždy takový, že si na všechno zvykáme,“ říká.

S novými spoluhráči se ale po letní pauze seznamovat nemusí. Kádr Zlína zůstal téměř beze změn.

Klub opustili pouze zahraniční akvizice Freibergs a Claireaux, žádná posila do Baťova města nedorazila. Klub šetří a dál sází na odchovance a hráče se vztahem k regionu. „Já nám věřím,“ uvedl Honejsek.

„Někdy je to tak lepší, než kdyby přišli nějací nevyzkoušení kluci ze zahraničí. I když zrovna my jsme na ně měli minulý rok štěstí. Jak Ralfs, tak i Valentin byli super kluci. Ne všichni jsou ale tak týmoví, což u nás nehrozí. My spolu hrajeme dlouho, věříme jeden druhému,“ dodává.