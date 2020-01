„Nerad se chválím, ale vyšlo mi to. Hezký gól, rád se na něj podívám,“ našel 28letý Honejsek po porážce 2:4 v Hradci Králové alespoň malou náplast.

Mrkněte na záznam i vy, bolístka ze ztráty bodů se bude hojit lépe. Šlahař mu v 11. minutě přiťukl puk nádherně do jízdy, Honejsek vletěl do útočného pásma, obránce Rosandiče si elegantně obhodil nádhernou stahovačkou a zakončil neomylně pod víko.

„Pro mě osobně to bylo nejhezčí už ve středním pásmu, kdy mi přišel puk od Šlahyho, obloučkem jsem si přehodil hokejku soupeře. Kdyby mi do toho píchl, vůbec bych se do toho nedostal. Tohle mě potěšilo. Byl to jeden z nejhezčích gólů, co jsem kdy dal,“ zmínil odchovanec prostějovského hokeje.

A že jich už bylo.

Ve Zlíně už 86, celkově v extralize už 102. Ani tenhle překrásný gól ale k bodům v Hradci Králové nevedl.

„Ztratili jsme tady body. Byli jsme moc bláhoví. Se Spartou to byl pro mě osobně daleko těžší zápas. Dnes se tady určitě dalo něco urvat. Naší hloupostí nemáme nic, ale zaslouženě,“ uznal Honejsek, který už letos nasbíral 31 kanadských bodů (9+22) a už jen pět bodů mu schází k vyrovnání osobního maxima ze sezony 2012/2013, kdy v základní části posbíral 36 bodů (19+17).

Berani vedli 1:0 a 2:1, jenže domácí dvěma góly během sedmi minut výsledek otočili.

„Měli jsme k soupeři respekt, je to výborný mančaft, který umí vyhrávat zápasy. Ale dnes to ještě nebyl ten Hradec, jaký si myslím, že v play-off bude,“ tuší Honejsek, že finalista Ligy mistrů ještě v extralize neukázal, co opravdu umí.

Ano, Moutfield byl k poražení.

„S takovými věcmi, co jsme tam předváděli, to ale na vítězství nebylo,“ věděl Honejsek a druhým dechem nabídl, co se mu na hře Beranů nelíbilo.

„Nechali jsme je jezdit do protiútoků, dávali jsme si nesmyslné přihrávky ve středním pásmu, nedokázali jsme vyhazovat puky z vlastní třetiny. Kolikrát to tam zůstalo, povodili si nás, postupně nám síly ubývaly. Scházely nám pak ve třetí třetině, kdy si to Hradec pohlídal a brankář Mazanec nás vychytal, ačkoliv jsme tam měli dvě tyčky, ale to k dobrému brankáři patří,“ shrnul věcně Honejsek.

Nevymlouval se ani na fakt, že Zlín po sobotní výhře nad Spartou 4:1 nastoupil hned k další bitvě.

„Pro mě je to mnohem lepší, než sedm dní jen trénovat. Byl jsem rozježděný z předchozího zápasu, máte lehčí nohy, není znát nějaká únava. Byl jsem pro dnešní zápas plný síly a energie. Škoda, že jsme toho nevyužili,“ zalitoval.