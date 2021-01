Hokejisté Zlína ve večerním 31. kole extraligy nakonec inkasovali jako první, a ačkoliv ve druhé třetině dokázali vývoj zápasu otočit na svoji stranu, před favorizovaným soupeřem se museli sklonit po prohře 2:3 v prodloužení.

„Odehráli jsme výbornou první třetinu. Po dlouhé době měla parametry, na co jsme byli zvyklí v domácích zápasech,“ vrátil se po konci utkání k úvodnímu dějství autor vyrovnávací trefy na 1:1 Antonín Honejsek.

Jak sám nejproduktivnější hráč Beranů uvádí, domácím hokejistům postupně docházely síly.

„Byla to zase naše klasika. Jsem přesvědčený, že kvůli tomu jsme tam, kde jsme. Naštěstí nás podržel Libor Kašík, byl z toho alespoň bod. Třinec byl opět kvalitní soupeř. Jsme rádi, že jsme s ním dokázali držet krok,“ reagoval na průběh večerního střetnutí Honejsek, který se aktuálně pyšní devatenácti kanadskými body.

29letý forvard zároveň přiblížil, z jakého důvodů kondice svěřenců Roberta Svobody není taková, jak by si někteří představovali.

„V kabině o tom polemizujeme. Toto je však můj názor – 90% našich výkonů je právě o tom,“ domnívá se Antonín Honejsek.

Své pohnutky následně specifikoval. „Když jsme měsíc měli volno a netrénovali, tak co víme od kamarádů z extraligy, tak ostatní týmy jezdily trénovat do dalších zemí. Je to i veřejným tajemstvím. Třinec, který je výborně připravený, mířil do Polska. Nemáme to kdy dohnat – hrají se jen zápasy. Žádný tým v podstatě pořádně netrénuje,“ poukázal Honejsek na nabitý program extraligy.

Hokejisté Zlína do dalšího soutěžního zápasu nastoupí až v příštím kalendářním roce 2021. V neděli 3. ledna se od 16.00 hodin představí na ledě Mladé Boleslavi. Na Zimním stadionu Luďka Čajky budou hrát 5. a 7. ledna, kdy shodně přivítají brněnskou Kometu.