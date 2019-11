Zlínský bek se přitom v pátek vrátil do sestavy po šestizápasové a téměř měsíční pauze zaviněné zraněním zadního stehenního svalu.

„Nemá zlomené žebra, což je dobrá zpráva. Nyní podstupuje CT, jestli jsou ledviny v pořádku. Bude nás informovat večer,“ reagoval po vítězství nad Litvínovem 3:1 asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík.

V 7. minutě ještě za bezbrankového stavu zasáhl čtyřicetiletého obránce vystřelený kotouč do nechráněného místa někam do míst k žebrům nebo ledvině. „Nevypadalo to na ledě úplně dobře,“ vybavil si Fořt pohled na spoluhráče, který se nemohl zvednout z ledové plochy.

I bez svého kapitána však Berani vyválčili výhru 3:1. Zlíňané šli do vedení Ferencem, Mikúš záhy vyrovnal. Od té doby to byla válka na ledě, kterou v čase 55:54 rozhodl Fryšara střelou z první k pravé tyči Janusovy branky. Pojistku do opuštěné litvínovské klece přidal Fořt.

„Neměli jsme sílu, Litvínov nás přehrával, měl víc vyložených šancí. Jsme rádi za tři body, které bereme se štěstím. Děkujeme Čiliakovi, zneškodnil strašně moc šancí i střel,“ uznal Hamrlík, jehož tým se dostal po výhře do šestibodového trháku na poslední sestupové místo, naopak z 11. místa ztrácí už jen bod na desáté místo zaručující předkolo play-off.

„Pro nás je to důležitá výhra z toho pohledu, že se nám konečně podařilo navázat na výhru z venku. To se nám dosud nepovedlo. Sezona je ale ještě strašně dlouhá a bodů bude potřeba víc, ať už do play-off nebo na záchranu,“ ví Hamrlík, jenž i přes šňůru tří výher v řadě vidí výkonnostní výkyvy.

„V některých zápasech je tam všechno, co bychom chtěli, ale v jiných zase, co tam být nemůže. Asi to stále musíme opakovat dokola na videu i trénincích, je to o každodenní práci, která nikdy nekončí. Protože tam pořád vyplavou věci, které tam nechceme,“ reagoval Hamrlík.

Už v neděli od 16 hodin vyzvou Berani v O2 aréně lídra tabulky pražskou Spartu, která vyhrála osm zápasů v řadě. Ukončí Berani sérii rivala?

PSG BERANI ZLÍN - LITVÍNOV 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Ferenc (Köhler, Claireaux), 56. Fryšara, 59. Fořt (Köhler) – 12. J. Mikúš (Jánošík, Trávníček). Rozhodčí: Hradil, Kubičík – Lučan, Kis. Diváci: 4398.

PSG Berani Zlín: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Gazda, Nosek (A), Žižka (C), Buchta, M. Novotný – Köhler, Claireaux, Fořt – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Okál.

HC VERVA Litvínov: Janus (Honzík) – L. Doudera, Jánošík (A), Ščotka, Kudla, T. Pavelka, Baránek – F. Lukeš, V. Hübl (A), Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl, Mahbod – Gerhát, Helt, Myšák – Trávníček, J. Mikúš, Kašpar (C) – Zygmunt.