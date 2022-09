Hokejoví Berani v nejvyšší soutěži nepřetržitě setrvali úctyhodných 42 let. Uplynulá sezona ale pro ně mezi tuzemskou smetánkou byla minimálně na rok poslední. Po sestupu se tak mimo jiné znovu střetnutou s odvěkým rivalem.

Extraligová pouť Vsetína skončila po sezoně 2006/2007, po které přišlo vyřazení z nejvyšší soutěže. Valaši o rok později dokonce zmizeli z hokejové mapy, devět let strávili ve II. lize. V Chance lize nyní figurují šestým rokem, loni hráli finále.

Horst Valášek o gestu Zlína i osudové kaluži: Byla to spravedlnost

„Zlín má skoro povinnost se vrátit do extraligy, nebude to však mít vůbec lehké. Vsetín si to férově musel vydřít od II. ligy, předpokládám však, že i on má totožné ambice,“ glosuje někdejší brankář.

Rivalové po minulé sezoně výrazně posílili, nic nechtěli ponechat náhodě. V obou kádrech navíc zůstaly opory z uplynulých ročníků. Větší třesk ale přeci jen zaznamenali Berani. „Zlín to dost vyčistil, rozloučil se s hodně hráči. Může chvíli trvat, než si to sedne. Na přípravné zápasy jsem chodil, sílu mančaftu ale nedokážu posoudit,“ připouští.

„Vsetín má ve svém kádru některé hráče, kteří se dříve tolik neuplatnili ve vyšší soutěži. Má ale sehranější mančaft. Za poslední dobu jsem tolik jeho utkání neviděl, co jsem ale vypozoroval, tak neztratil na bojovnosti. Navíc disponuje velmi zkušenou pětkou, kterou si zlínští budou muset pohlídat.“

Favorita sobotního derby si zatím netroufá odhadovat. A to ani po dvou odehraných kolech Chance ligy, ve kterých Berani utrpěli porážku s Kolínem a vyhráli v Šumperku. Valaši naopak zůstávají stoprocentní – porazili Šumperk a uspěli na ledě silné Poruby. „V nejvyšších mezích bude muset být dodržena taktika, nikdo nesmí hrát na své triko. Rozhodne i gólman. Vyhraje ale ten, kdo bude hrát čistěji,“ predikuje Valášek.

Valášek vzpomíná na Tabaru i postup do extraligy: Mužstvo jsme dokázali probrat

Mužstvo Zlína po konci neúspěšné extraligové sezony převzal 60letý Rostislav Vlach, na střídačce Vsetína od února 2021 působí o necelé tři roky mladší Roman Stantien. Horst Valášek oba trenéry vedl na začátku zlaté vsetínské éry, získal s nimi dva tituly. „Je moc hezké, že oba trénují, mám z toho velkou radost. Není to ale pouze o těchto klucích – na Vsetíně je asistent Honza Srdínko, Slavii trénuje Jirka Veber,“ připomíná hrdě.

Sobotní duel startující v 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky vábí velkou pozornost, očekává se plný dům. „Obě města rozděluje jen kopec, bude to derby, jak se patří. Jde i o prestiž. Vše by ale mělo zůstat v přátelských vztazích,“ zdůrazňuje legenda zlínského i vsetínského hokeje.

Narvaný stadion slibuje skvělou atmosféru. „Bude výborná,“ nepochybuje Valášek. „Pevně věřím, že bezpečnostní složky nic nepodcení. Navíc se toho už pravděpodobně nezúčastní ti, kteří dříve dělávali randál. A pokud ano, tak snad povyrostli a dají do toho trochu důvtipu. Pořád je to pouze sport, nemělo by se blbnout!“

Pokud to situace dovolí, rád by se na první soutěžní zápas mezi těmito kluby po více než patnácti letech přišel podívat i osobně. „Zdraví celkem slouží, na stadionu budu. Už teď jsem napjatý, jak to celé dopadne,“ usmívá se Horst Valášek. „Hlavně si budu všímat samotné hry. Fandové tomu zápasu musí pomoci, nedělat z toho boj na ostří nože,“ dodává.