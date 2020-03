„Vůbec jsme se tím nezabývali,“ reagoval v rozhovoru pro Deník generální manažer PSG Berani Zlín Martin Hosták, který však klub finančně připravuje pro následující těžké měsíce.

„Samozřejmě řešíme finanční situaci. Je to složité a bude to ještě složitější,“ tuší Hosták, jehož klub skončil po základní části extraligy desátý a sezonu předčasně ukončil v předkole play-off proti Olomouci za stavu 1:1 na zápasy.

Jak tedy sezonu hodnotíte?

Sezona nezačala šťastně, to všichni víme. Měli jsme krizové období a nevypadalo to dobře. Poté nastoupil Robert Svoboda, který mužstvo uklidnil a dokázal ho zvednout. Následně jsme měli velmi dobré období, kdy mužstvo šlapalo jako hodinky. Přišel Val (Claireaux), pomohl i Marek Čiliak, když byl Libor Kašík zraněný. Bylo to turbulentní období, kdy se nám podařilo dostat tam, kam jsme doufali. Série s Olomoucí pro nás začala dobře, ale vzhledem ke společenské situaci byla rychle ukončena. Konec sezony se nedá moc hodnotit.

Bylo desáté místo maximem tohoto týmu?

Nemyslím si. Tenhle tým měl navíc. Poznamenal nás začátek sezony, zranění klíčových hráčů, třeba brankáře Libora Kašíka.

Začátek sezony se už počtvrté za posledních pět let nepovedl, byli jste poslední a opět jste se ale dostali aspoň do desítky. Co to podle vás ukazuje?

Upřímně řečeno nevím. Jsem ve Zlíně tři roky a vždycky byl začátek sezony špatný. Letos před sezonou jsme udělali rozhodnutí, která se neukázala jako šťastná. Příčin bylo víc. Nehráli jsme dobře, nezapadl ani Rickard Palmberg, od kterého jsme si hodně slibovali. Hodně se vše otočilo po změně trenérů, kdy jsme zvedli hlavy. Kluci začali hrát, na co byli zvyklí z předchozí sezony. Měli za sebou jistotu, Roberta znají, on zase zná je. Co jim naordinoval, to velmi dobře plnili. Těžko říct, jestli je to důsledek změn před sezonou, nebo už zlínská tradice. Doufejme, že už se to na podzim nebude opakovat.

Považujete zpětně nástup trenéra Antonína Stavjani za chybu?

Je to rozhodnutí, které jsme udělali a nepovedlo se. To si musíme říct. Zlom ve hře i myšlení hráčů nastal až s jejich změnou. O tom není třeba diskutovat.

Týmu výrazně pomohli brankář Čiliak a francouzský útočník Claireaux, ale na chvíli i Slovinec Jeglič. Jak hodnotíte jejich přínos nejen na ledě, ale i v kabině?

Velmi pozitivně. Jsou to profíci, jak mají být. Marek sice nepřišel v úplně optimální formě, ale zápas od zápasu byl lepší a mužstvo se na něj mohlo spoléhat. V tom vidím jeho obrovský přínos. Val přišel s čistou hlavou, nezatížený, že se nedaří a jsme poslední. Odvedl tady obrovský kus práce. Dařilo se mu od začátku, velmi dobře pracoval na ledě, i v kabině působil skvělým dojmem. Je to velký sympaťák, věčně rozesmátý. Žiga tady byl jen chvilku, ale i on týmu dodal impulz, že to jde a můžeme hrát dobré zápasy. I on nám pomohl. Nebyl s nimi problém a jsem rád, že tady byli.

Specifickou situací bylo i oznámení posil Pohla a Bučka, kteří následně oznámili, že nepřijedou, respektive nezůstanou. Máte nastavené mechanismy, jak do budoucna zmatkům předejít?

Problém byl v tom, že unikaly informace, které neměly. Za nás si jednoznačně musíme hlídat informace co nejdéle do doby, až budou definitivně potvrzené.

Hrozí, že současná situace ve společnosti může zkomplikovat, případně opozdit očekávanou rekonstrukci stadionu?

Za mě nikoliv. Protože proces projektování běží podle časového harmonogramu. Na tom se nic nemění. V této chvíli architekti připravují projekt a nevidím jediný důvod, proč by to nedělali. Protože projektovat můžete klidně i doma. Tam vám nehrozí žádné srocení davů. Pokud by snad architekti měli být v karanténě, u svého počítače mohou dál projektovat. Proto v tomto případě problém nevidím.

Z opor novou smlouvu zatím nepodepsali jen obránce Freibergs a útočníci Claireaux a Šlahař. Jak s nimi vypadají jednání?

Jednali jsme se všemi zmíněnými. S Ralfsem jsme se nedohodli, je pravděpodobné, že tu příští sezonu nebude. Nemáme ještě nic uzavřeného ani s Valem (Claireauxem), v téhle situaci jednání nepokračují. Pokud jde o Kubu Šlahaře, velmi brzy dojde k dohodě. Předpokládám nejpozději v řádu dnů.

Máte představu, jak obecně naložíte se smlouvami, které hráčům končí až k poslednímu dubnu? Nepůjdete cestou Hradce Králové, který vypověděl kontrakty už nyní?

V úterý jsme měli radu jednatelů a nějakým ukončováním a rušením smluv jsme se vůbec nezabývali. Samozřejmě řešíme finanční situaci, je to složité a bude to ještě složitější, protože nevíme, co nás čeká.

Budete se v případě odchodu Freibergse a Claireauxe snažit pro další sezonu získat nějakou výraznou posilu?

V této chvíli opravdu nevíme, jaká bude situace, čili žádné posily nehledáme.

Budete ve Zlíně pokračovat?

Ano, budu ve Zlíně pokračovat. Přes všechny peripetie mě práce baví a mám před sebou další výzvy. Samozřejmě to není jednoduché, hlavně v osobní rovině.

Jak trávíte tento nepříjemný stav nouze?

Pracovně, jak jinak. Snažíme se připravit na veškeré možné scénáře, v této chvíli je nejdůležitější zdraví nás všech. A minimalizovat ztráty, aby klub byl i nadále zdravý.