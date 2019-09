„Přes Tondu Stavjaňu jsem jako mladý hráč nemohl projít. A když už to vypadalo nadějně, jednoduše se natáhl a puk vypíchl do rohu..,“ odpověděl Martin Hosták v dotazech na vedení na otázku jednoho ze zlínských fanoušků, na kterého hráče Zlína jako soupeř nerad vzpomíná.

„Takhle si to nevybavuji. Když jsem hrál za Zlín, Sparta byla pojem,“ vrátil Stavjaňa kompliment svému soupeři dnes svému podřízenému.

Vzpomínky současného generálního manažera Zlína potvrzují i čísla ze vzájemných zápasů. Statistiky totiž jasně vyznívají pro Stavjaňu. Hosták se trefil až v devátém ze dvanácti vzájemných zápasů proti Zlínu. Ty se datují už od října 1986. To se tehdy 19letý mládenec Hosták postavil Stavjaňovi ve dvojici s Robertem Svobodou, jehož v létě na zlínské lavičce vystřídal.

„Samozřejmě jako hráče jsem ho vnímal. Potkávali jsme se v národním týmu, takže tyto hráče má člověk v oku. Ale nebylo to nic speciálního, že bychom navzájem sváděli souboje typu Šímy a Holíka,“ odmítl Stavjaňa, že by souboje připomínaly řež legendárního dua.

Až přišel desátý prosinec roku 1989, v Praze-Holešovicích. Po špatné rozehrávce pláchl v dresu Sparty společně s Doležalem, Hosták vzal situaci na sebe a překonal brankáře Hrazdiru, svého dalšího současného podřízeného, který se v Baťově městě stará o Kašíka a spol.

„Vybavím si bouřlivou kulisu a velmi nepříjemného soupeře, který hrál takový zarputilý hokej,“ zavzpomínal si Hosták na své bitvy proti Zlínu. Odehrál jich celkem dvanáct s bilancí dvou branek a stejného počtu asistencí.

Od Hostákovy první trefy v prosinci uplyne už třicet let. Stavjaňa už si tou dobou zvykal na finské angažmá. Svou druhou trefu a jedinou na Zimním stadionu Luďka Čajky přidal Hosták poté, co se vrátil ze zahraničních angažmá v NHL a Švédsku. Koncem listopadu 1996 pomohl Spartě odvézt výhru 2:1. To už Stavjaňa působil za kopcem ve Vsetíně.

I na Lapači se střetli, oba se dokonce zapsali mezi střelce, ovšem triumf slavil Stavjaňa za výhru 5:1. „Vážně? Děkuji za připomenutí,“ ocenil Stavjaňa.

Tady jejich střety končí, jelikož Hosták se vrátil na poslední léta aktivní kariéry do Švédska.

Po třiadvaceti letech se setkali znovu. Už v kanceláři zlínského klubu.