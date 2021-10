Berani zatím v uplynulých devíti zápasech nejvyšší soutěže získali pouhých pět bodů, pouze jednou zvítězili za dva body. Na tříbodový triumf stále čekají. „Osobně si myslím, že Zlínu chybí dvě kvalitní lajny. Kádr se s tím musí popasovat, zatím se mu to ale nedaří,“ poukazuje na dosud poslední místo extraligové tabulky.

Mužstvo zatím doplácí na několik faktorů, včetně neúspěšných vstupů do zápasů. Hned třikrát inkasovalo do času 2:07, dvakrát dokonce už po 22 vteřinách. „Když pokaždé musíte dotahovat, tak pro hráče je to hodně psychicky náročné. Soupeři si navíc o to více na vás věří. Zda je chyba v koncentraci, nebo něčem jiném, však nedokážu odhadnout,“ nepouští se Hosták do většího rozboru.

Hned zkraje sezony navíc ševce, stejně jako v uplynulém ročníku nejvyšší soutěže, kosí zranění. Od úvodní třetiny prvního kola absentuje mistr světa Ondřej Němec, pouze dva zápasy zatím odehrál loňský nejlepší střelec týmu Lukáš Vopelka. Zdravotní problémy se nevyhnuly ani Antonínu Honejskovi, Tomáši Fořtovi nebo Liboru Kašíkovi.

„Musíte brát v úvahu, zda máte kam sáhnout. Když se Třinci nebo Spartě zraní jeden dva beci, tak je snadno nahradí. Zlín naproti tomu disponuje úzkým kádrem, před sezonou spíše oslaboval. Každý chybějící hráč jako Ondra Němec, Tonda Honejsek nebo Fořťák potom chybí.“

Na neúspěšný začátek sezony doplatil Robert Svoboda, který už před úterním derby v Olomouci sám rezignoval na pozici hlavního trenéra. Tento krok překvapil nejednoho odborníka. „Dokáže pracovat s hodně nepříznivými podmínkami, několikrát to už ukázal. Zatímco jinde je tradice, že mění trenéry, tak ve Zlíně je to naopak, v klubu k těmto rošádám tolik nedochází. Pro mě je to překvapivě brzy,“ nezastírá Hosták.

Tipsport extraliga už v pátek pokračuje 10. kolem, Berani však vzhledem k lichému počtu účastníků poprvé od začátku soutěže budou mít volno. To by rádi využili k oznámení nového trenéra. „Těžko se bude shánět kvalitní trenér, situace není dobrá. Kádr je úzký, oproti loňsku, kdy sezona nebyla excelentní, oslabil. Není to na horní polovinu tabulky. Nemyslím si, že trenéři se do Zlína pohrnou,“ domnívá se expert České televize.

Jak se tedy dostat z neúspěšné cesty ven? „Jednoznačně sérii vítězství,“ okamžitě vypálí Hosták. „Psychika po tolika prohrách není úplně nejlepší. Navíc to už půjde hůře a hůře.“

„I když například povedou o dvě branky, tak soupeři budou sebevědomější, psychicky to bude náročnější. Velkou vzpruhou by mohla být právě dvě tři vítězství, aby pomalu nevznikla velká díra, která už pomalu jde vidět. Nad posledními čtyřmi týmy se už pomalu tvoří Damoklův meč,“ poukazuje Martin Hosták nad mírně rozevřenými nůžkami spodních mužstev extraligové tabulky.