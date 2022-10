Slavit mohl, zlínští na ledě blízkého rivala urvali důležité dva body do tabulky. I díky skvělému začátku – aktivitu z první třetiny ještě nedokázali přetavit v gól, jen patnáct vteřin po začátku druhého dějství už vedli 1:0.

Berani dobyli tvrz Zubrů! Rozhodlo až prodloužení

Poté ale hra hostů upadla. Až tempo do svých rukou převzali přerovští.

K druhé dvacetiminutovce tak nejen Zbořil měl odůvodněné výhry. „Odehráli jsme dobrý domácí zápas (s Litoměřicemi), pak kvalitní třetinu tady. Někdy chceme dát něco nad rámec. Jde o přehrávání situací, je tam málo jednoduchosti. Pak už se to na sebe nabaluje, pramení z toho tlak soupeře,“ vysvětlil úpadek hry Beranů. „Hra ve druhé třetině nebyla ideální,“ říká na rovinu 28letý zadák.

Třetí dějství už bylo o něčem jiném – hra se vyrovnala, ani jeden ze sobotních soupeřů se nechtěl dopustit sebemenší chybky.

Vyloučení Pospíšila ale dalo Zubrům velkou šanci rozhodnout zápas ve svůj prospěch – odehráli pětiminutovou početní převahu pěti proti čtyřem.

Ševci však potvrdili, že v oslabení jsou machři „Klidně jsme mohli dostat dva góly, mohlo být po zápase. Paradoxně nám to pomohlo, Přerovu to vůbec nevycházelo, neměl stálý tlak u nás. Pro nás to byla klíčová chvíle zápasu,“ zdůrazňuje Mikuláš Zbořil.

V prodloužení dokázali uspět právě hosté. „Kdo má puk, určuje, co se bude dít. Při hře tři na tři vyniknou dovednosti, které naši kluci mají – ať už je to šikovnost nebo hokejové myšlení. Chtěli jsme se co nejdéle udržet na puku. Věděli jsme, že z toho vyplyne nějaká šance. Že to kluci takto pěkně sehráli, to klobouk dolů,“ tleská na dálku svým zlínským parťákům.