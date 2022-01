Vedení se podařilo sehnat zajímavou náhradu. Na Hanou míří jiný bývalý reprezentant, 34letý bek Tomáš Kudělka, který od začátku sezony působil ve francouzské nejvyšší soutěži, konkrétně v Chamonix.

Tomás Kudělka na snímku vlevo.Zdroj: archiv Deníku

„Bylo to delší a složitější jednání, ale jsme moc rádi, že jsme se domluvili. Jde o zkušeného obránce, věřím, že nám pomůže nejen na ledě, ale také v kabině, kde by měl být osobností. Je to pro nás velká posila,“ uvedl Pavel Hanák.

Odchovanec Zlína Chance ligu dobře zná, v předešlých dvou sezonách totiž působil ve Vsetíně. Bohaté extraligové zkušenosti sbíral hlavně v dresu Vítkovic, zahrál si také v Chomutově či Pardubicích.

Zkušenosti má i s mezinárodním hokejem. Kromě celkem 11 startů za reprezentační áčko působil ve Finsku (TPS Turku, Pelicans Lahti), Záhřebu, Innsbrucku (oba EBEL) a v roce 2005 jej v 5. kole draftovala Ottawa Senators. Za mořem sbíral zkušenosti v nižších soutěžích.