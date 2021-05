„Ne, že bych chtěl, protože se mi o tom těžce mluví, ale cítím povinnost za nás, kamarády, popsat Marka přesně takového, jaký byl,“ začal Josef Hrabal své krátké vzpomínání pro Deník.

„Měl velké množství přátel, a to není náhoda. Miloval společnost a také si vždy říkal, co chtěl. Pokud vás někdy urazil, můžete si být jistý, že vám jen řekl pravdu do očí,“ popsal 35letý obránce.

Vyjádřil se také ke kontroverznímu tématu. Po nešťastném úmrtí Trončinského se v médiích vyrojily spekulace kolem životního stylu známého bouřliváka.

Životospráva? Nikdo by nedokázal, co on

„Mrzí mě, že Marka lidé spojují se špatnou životosprávou. Spousta našich známých má se životosprávou problém, ale nikdo by do toho nedokázal dělat profesionálně sport tak skvěle, jako Marek,“ vyzdvihl Josef Hrabal.

Hokejově měli dost společného. Oba byli vyhlášenými ofenzivními beky a dokonce se vystřídali na pozici nejproduktivnějšího obránce extraligy. Trončinský nasbíral nejvíce kanadských bodů (28) v základní části sezony 2011/12. Josef Hrabal získal o rok později stejné ocenění za 36 bodů.

Další příklad? Když Hrabal na začátku roku 2014 zamířil do KHL, Třinec měl o náhradě jasno – ze stejné soutěže přišel kreativní zadák Marek Trončinský. Podobná situace se opakovala na konci stejného roku, Josef Hrabal se do Třince vrátil a Trončinský musel do Mladé Boleslavi, odkud však k Ocelářům později putoval zpět a oba borci tak společně mohli oslavit extraligové stříbro.

Před ročníkem 2015/16 se jejich cesty rozdělily, aby se opět střetly o dva roky později v Pardubicích. Ani to ale nebylo naposledy. Pro pohár si v sezoně 2019/20 došli přeci jen v dresu Ocelářů, těch z anglického Sheffieldu. Další výhry už ale společně bohužel nepřidají.

„Byl to skvělý chlap, vzpomínejme na něj. Říká se, odpočívej v pokoji, ale já nevěřím, že bys chtěl odpočívat. Chybíš nám,“ vzkázal Josef Hrabal závěrem do hokejového nebe.