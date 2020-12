Tentokrát už se s Karlovými Vary dokázali dostat do prodloužení. Vypadalo to, že budou i k vidění samostatné nájezdy. Nakonec přišlo trestné střílení. 55 vteřin před koncem prodloužení na branku Libora Kašíka, který kotouč nakonec spatřil až za zády. Hlavní kouč Beranů Robert Svoboda tak nakonec v dohrávce 9. kola extraligy hodnotil porážku 1:2 v prodloužení.

Extraligoví hokejisté Zlína (v modrém) v dohrávce 9. kola po týdnu opět vyzvali hráče Karlových Varů. | Foto: pro Deník/Jiří Zaňát

„Byl to pro nás velice těžký zápas. Minulé utkání v Liberci nás stálo hodně sil. Dnes to bylo vidět. Soupeř měl daleko lepší pohyb, byl nebezpečnější po celý zápas. Hráče však musíme pochválit, že to ubojovali. Bod v každém případě bereme," říká Svoboda.