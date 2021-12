Opak se ale stal pravdou…

Domácí sice hostujícího brankáře Lukeše ostřelovali, k úspěšnému zakončení to nevedlo. A to ani od letos devítigólového Gazdy. „Měl jsem trochu brouka v hlavě. První střelu mi fantasticky vyrazil lapačkou. Pokusil jsem se tak něco změnit, dát to trochu více nahoru. Bohužel se mi to nepodařilo trefit. Pak to i v závěru zkoušel Roberts (Roberts Mamčics – pozn. red.). Celkově to nevypadalo zle, gól jsme však nedali. Kdybych se trefil, mohl to být jiný zápas“ posteskl si Daniel Gazda.

V době, kdy hradecký Mountfield už měl na na ledě čtyři hráče, tak se útočného faulu dopustil lotyšský forvard Zabusovs.

Berani sice následně dokázali ubránit oslabení, pouhých sedm vteřin poté však hosté po rychlé akci šli do vedení. Ve zbytku třetiny navíc skórovali ještě dvakrát. „Po první brance jsme trochu vypadli z role. Třetina nakonec dopadla špatně. A to do nějaké poloviny vypadala celkem slušně,“ uvědomuje si aktuálně nejlepší střelec soutěže mezi obránci.

Domácí se po první třetině rozhodně ještě vzdát nechtěli, impulsem mělo být i nasazení Daniela Hufa místo Libora Kašíka. Druhý obdržený gól v oslabení nakonec ve 23. minutě znamenal stav 0:4. „Osobně jsem za stavu 0:3 věřil, že třeba padne náhodný gól a že s výsledkem ještě něco uděláme, v hokeji to není žádné velké gólové manko,“ cílil Gazda stále na zisk bodů.

Nic takového se však nestalo. Ševci alespoň ve třetí třetině dvakrát skórovali, druhou branku parádní přihrávkou pro kapitána Kubiše připravil právě 24letý obránce. „Snažili jsme se posbírat síly, nechtěli jsme dopustit blamáž. Aby Hradec nezopakoval to, co nedávno,“ poukázal na devět gólů do sítě předposledního Kladna.

Hokejisté Zlína po odpolední porážce s Mountfieldem zůstávají na dvaadvaceti extraligových bodech. „Bohužel neděláme věci, které trénujeme. Netuším proč. Když je přitom plníme, tak jsme schopni sbírat body, jako ve Vítkovicích. Na místo toho jsme snad chtěli vyučovat Hradec, který hraje nejlepší hokej v extralize,“ naříkal Gazda.

Venkovní teploty se momentálně pohybují pod bodem mrazu, což se projevilo i na Zimním stadionu Luďka Čajky. „Teď je to mnohem lepší než ráno, kdy jdeme trénovat,“ pousmál se zlínský obránce. „Hraji však tady celou kariéru, jsem na to zvyklý. Dá se říct, že to mám rád,“ uzavřel třináctibodový Daniel Gazda.