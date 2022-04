Již v polovině března vedení Beranů potvrdilo jmenování Rostislava Vlacha do pozice hlavního trenéra a Juraje Juríka v roli asistenta trenéra. Dalšími členy realizačního týmu jsou Oldřich Horák v pozici druhého asistenta trenéra a trenérem gólmanů se stává Luboš Horčička.

Zlínský hokejový klub se dohodl na spolupráci s trenéry Rostislavem Vlachem a Jurajem Juríkem na nadcházející sezonu, čímž naváží po necelých šesti letech na společné působení právě ze sezon 2012/13 až 2016/17. Oba trenéři podepsali roční smlouvy s opcí v případě splnění sportovních cílů.

Zdecimované házenkářky Zlína podle všeho čeká baráž s Kunovicemi. Co na to kouč?

Do pozice 2. asistenta trenéra byl jmenován jednatřicetiletý Oldřich Horák, bývalý zlínský obránce, který nedávno ukončil hráčskou kariéru a začal pracovat jako asistent trenéra juniorů Zlína.

Novým trenérem brankářů se stal Luboš Horčička, bývalý extraligový gólman, který úspěšně působil i v Baťově městě a v předchozích sezonách měl na starosti brankáře ve zlínské mládeži včetně Akademie.

Do této pozice by se měl přesunout Richard Hrazdira, trenér brankářů v minulé sezoně. V realizačním týmu Beranů pokračuje kondiční trenér Libor Chytil, který k týmu přišel během loňského října. Jeho bratr Filip nastupuje v NHL už pátou sezonu za tým New York Rangers.