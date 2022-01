„Oslovila mě šéfka klubu paní Gajošová. Za tuhle možnost jsem byl velice rád,“ říká šikovný útočník.

I když v Hodoníně zatím nebodoval, je platným mužem v sestavě SHK, mužstvu z jihu Morava pomáhá odrazit se ode dna. „Na nové spoluhráče jsem nijak zvlášť zvykat nemusel, všude jsou super lidi i trenéři. Se stylem hry už to bylo jiné, náročnější, dá se říct že si pořád zvykám,“ přiznává.

Po vážném zranění kolena a dvou operacích mu chvíli trvalo, než se dostane do obvyklé formy, získá herní jistotu. Nyní už nabral sílu, získal zpět ztracenou kondici.

Pomohl mu i krátký pobyt na Lapači, kde se chvíli rozehrával. Nyní už se připravuje jenom s juniorkou Zlína, do Hodonína jezdí jenom na předzápasové tréninky.

Problém s přepínáním do druholigového módu nemá, za Drtiče hraje i několik bývalých hráčů a odchovanců Beranů. „S některými kluky jsem hrával ve Zlíně, takže setkat se s nimi znovu na lede bylo určitě příjemné. K celému klubu nemám jedinou špatnou věc, to samé mohu říct ke stadionu i k fanouškům. V Hodoníně jsem opravdu spokojený,“ tvrdí.

Přestože do týmu bez problémů zapadl, na ledě si musel chvíli zvykat. Juniorská extraliga je přece jenom jiná soutěž než druhá liga dospělých. „Každá soutěž má něco do sebe a je to trochu rozdílné,“ říká. „Juniorka má agresivnější projev hry, v mužské lize jsou zase hráči chytřejší a zkušenější,“ srovnává.

A zatímco mladí Berani si drží stabilní výkonnost a drží se ve středu tabulky, Drtiči jsou od začátku sezony poslední a nemůže se odrazit ode dna.

„Když vidím, jak se k dané situaci přistupuje, věřím, že se to brzy změní a vystoupáme v tabulce výš,“ je přesvědčený.

V Hodoníně v minulosti působil i Hrazdirův otec. Někdejší vynikající gólman na Slovácku působil v sezoně 1986/1987 a sedm startů si připsal i o tři roky později.

„Ano, vím o tom. Říkal mi, že v Hodoníně byl ještě před vojnou. Moc bych si přál ho vidět chytat na vrcholu kariéry,“ prohlásil syn.

Zatímco Hrazdira starší to v kariéře dotáhl až do extraligy, syn zatím tak vysoko nevystoupal. „Už od raného věku je táta můj vzor, vzhlížím k němu,“ přiznává hrdý potomek. „Určitě bych chtěl jednoho dne dosáhnout toho co on,“ vyznává se.

Jako potomek slavného otce to nikdy neměl úplně jednoduché. Kór ve Zlíně, kde Hrazdiru každý zná, ale talentovaný mladík si šel vždy vlastní cestou, neohlížel se na ostatní. „Není důležité, co máte zezadu na dresu, ale zepředu,“ ví dobře.

Navíc bývalý gólman Litvínova či Komety se proslavil skvělými zákroky, kdežto devatenáctiletý syn útočí, snaží se brankáře pokořit. „Určitě mě to vždy nějakým způsobem táhlo do brány. Když jsem se ho ptával, proč mě nedal do brány, vždycky mi říkával, že by mi byla zima a že je lepší góly dávat než dostávat,“ říká.

S tátou má skvělý vztah. „Určitě se mi snaží co nejvíce poradit. Pokud může, na zápase nechybí. Dá se říct, že moji hokejovou kariéru prožívá společně se mnou,“ dodává na závěr.