Během kariéry vstřelil více než 150 gólů, drtivou většinu ve druhé nejvyšší české soutěži. Páteční trefa však byla hodně speciální. V dramatickém a důležitém 52. kole Chance ligy hokejového Zlína proti jihlavské Dukle v první minutě prodloužení vsítil čtvrtou trefu domácích, čímž rozhodl nejen o dvou bodech do tabulky, především však o zajištění elitní šestky. A tedy přímé účasti ve čtvrtfinále. „Důležitých gólů jsem vstřelil víc. Tento ale určitě patří k těm, na které budu rád vzpomínat,“ uznává 35letý Martin Novák.

Děkovačka Beranů s fanoušky. | Video: pro Deník/Jiří Hejtmánek.

Martine, přiblížíte, jak proběhla vaše vítězná trefa?

Věděl jsem, že Zdeněk Čáp mi bude dávat střílenou nahrávku. Poprvé jsem puk tečoval, vypadlo to za gólmana. Pak jsem to jen dorazil. Díky bohu to tam padlo.

Radost hráčů i fanoušků byla po gólu vážně velká.

Emoce šly vidět. (úsměv) Radost týmu je na hokeji nejhezčí, byla to pecka. Všem spadl kámen ze srdce, že nemusíme do předkola.

Proklouzli jste přímo do čtvrtfinále Chance ligy. Pomýšleli jste před zápasem i na čtvrté místo?

Když jsme se koukli na tabulku, tak jsme viděli, že by v případě správné konstelace mohlo být i vyšší než šesté místo. Hlavně jsme ale chtěli čtvrtfinále. Nakonec to bylo to jako v celé základní části, neudělali jsme si to vůbec jednoduché. Důležitá je však výhra a šestka. Teď máme čas zregenerovat a nachystat se na play-off.

Přerov těsně před vámi zvítězil v Třebíči. Věděli jste o tom?

Abych řekl pravdu, tak jsem to vůbec nesledoval. Až v kabině jsem se dozvěděl, že vyhrál v prodloužení. Snažil jsem se soustředit pouze na nás a neodvádět koncentraci jinam.

Dukle už o nic nešlo. Překvapilo vás, jak hrála, jak do toho šla?

Ani ne. Každý zápas hrají aktivně, trenéři by je určitě nenechali nic vypustit. V předkole by se jim to pak mohlo vymstít. Na zádech máme terč, každý se na nás chce vytáhnout.

Ve čtvrtfinále vás čeká Prostějov, který v základní části skončil na třetím místě. Jak je to dle vás těžký soupeř?

Určitě jeden z nejtěžších. Je to hodně ofenzivní mužstvo. Teď už je ale úplně jedno, proti komu hrajeme – když chceme uspět, musíme porazit každého.

Prostějov jste dvakrát v sezoně porazili za tři body. Dvakrát prohráli na nájezdy.

Je to hodně hokejový tým. Uvidíme, s čím na nás vyrukují, můžou to změnit. Spousta týmů na nás čeká ve středním pásmu, což nám komplikuje.

Čtvrtfinále se hraje jen na tři vítězné zápasy. Je to zrádnější než klasicky na čtyři?

Lépe postavený tým má větší výhodu. Je to ještě těžší. Musíme být koncentrovanější, abychom výhru urvali. Pak musíme využít domácí prostředí.

První zápas čtvrtfinále začíná až týden po posledním utkání. Přijde to vhod, že?

Je to hodně důležité, do předkola se nikomu rozhodně nechtělo. Musíme pošetřit síly a tento čas využít na regeneraci.

Rozjíždí se klíčová část sezony. Mají Berani znovu na baráž?

Věřím tomu, že ano!

Zdroj: pro Deník/Jiří Hejtmánek.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

