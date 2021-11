„Na začátku jsme měli docela dost přečíslení, bohužel se nám to nepodařilo dát,“ ohlédl si Flynn za úvodem předehrávaného zápasu.

„V rozhodujícím prodloužení mě Něma (Ondřej Němec – pozn. red.) krásně našel. Pak už jsem jen zavřel oči a se štěstím se to odrazilo mezi nohama. Jsem hodně rád, že se nám podařily urvat dva body,“ radoval se po konci úspěšného zápasu 22letý útočník, jehož trefa pomohla stáhnutí manka na předposlední Kladno. Po večerním nervy drásajícím duelu čítá osm bodů.

Branka mladého borce přišla na konci první minuty prodloužení, kdy ujížděl na zkušeného Mazance. V důležitou chvíli však zachoval klidnou hlavu. „V takové rychlosti nad tíhou okamžiku vůbec nejde přemýšlet,“ prokázal Flynn instinkt zabijáka.

Svěřenci Luboše Jenáčka po základní hrací době nic nechtěli nechat náhodě. „Trochu se jim asi třepala kolena, neurčovali tolik tempo, jak jsou zvyklí. V prodloužení měli na ledě tři útočníky, situace před mojí brankou poté už vyplynula ze hry,“ vrátil se šikovný forvard naposledy k úspěšné trefě.

Třinečtí i díky početním převahám na Berany ve druhé třetině vyvíjeli velký tlak. Domácí však i s výbornou podporou publika dokázali obstát. „Ukázali svoji sílu, naštěstí se nedostali do obrovské šance. Když už příležitost měli, tak to pochytal Kaša. (Libor Kašík – pozn. red.) Po fyzické stránce to však od nás bylo dobré, vzestup kondice je znatelný,“ pochvaluje si útočník, který je ve Zlína na hostování z Mladé Boleslavi.

Dva úspěšné zápasy během sedm dní Beranům přinesly pět bodů – uplynulý pátek si ještě za tři body vyšlápli na Olomouc. „Dali jsme si nějaké cíle, podle toho jdeme. Krátkodobé nám vychází. Do každého zápasu půjdeme naplno,“ burcuje rodák z britského Burnley.

Hokejisté Zlína třetí utkání na Zimním stadionu Luďka Čajky v řadě odehrají poslední listopadový den, v úterý doma přivítají Plzeň. I kdyby vše klaplo, tak na utkání se vinou zhoršující se epidemiologické situace dostane maximálně tisícovka osob. „Zajisté to bude velká ztráta. Musíme to brát, jak to je. Nesmíme se na to vymlouvat, každý to pak přeci jen asi bude mít stejné,“ uvědomuje si autor třech letošních branek v dresu Beranů. V patnácti zápasech navíc přidal další dvě asistence.