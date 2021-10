Neskrýval se. Nevymlouval. Věci pojmenoval pravými jmény. Dosavadního hlavního trenéra hokejového Zlína Martina Hamrlíka po nedělní porážce na ledě Plzně hodně trápilo zbytečné vyloučení Zdeňka Okála za stavu 1:1 ve druhé třetině. Hosté poté obdrželi klíčovou branku na 1:2.

Martin Hamrlík | Foto: Deník / Jan Karásek

„I když Plzeň měla více ze hry, tak znervózněla, stav 1:1 nám vyhovoval. Rozhodlo to utkání. Bylo to stupidní vyloučení. Určitě to ještě bude mít dohru v kabině. Je to hrozná anarchie," zlobil se na pozápasové tiskové konferenci bývalý výborný obránce.