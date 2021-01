Právě talentovaná naděje Beranů byla důležitou součástí úterní výhry domácích hokejistů ve 37. kole Tipsport extraligy proti Plzni 2:0.

„Chtěl bych jim moc poděkovat. Fandili mi už v předchozím zápase s Libercem, dokonce měli hrkačky. Moc mi to pomáhá,“ usmíval se mladý gólman.

Zároveň ho mrzí, že podobné zážitky vinou epidemiologické situace v zemi nemůže zažívat se zlínskými fanoušky. A v mnohem větší míře.

„Všichni bychom už chtěli hrát před plným stadionem. Pohled na prázdná místa není úplně nejlepší. Těšíme se, až stadion zase bude plný. Energie bude zcela jiná,“ ví dobře Huf.

Ódy na Daniela Hufa byly naprosto oprávněné – naděje zlínského hokeje po celý zápas působila naprosto jistým dojmem, hráčům soupeře nedovolila příliš dorážek.

Když bylo nejhůře, tak ze svého repertoáru vytáhl parádní zákroky. Po zásluze si tak dokráčel pro druhé extraligové čisté konto dosavadní kariéry.

„Vychytat nulu je pokaždé těžké. Především bych ale chtěl vyzvednout celý tým – vždy to je výsledek každého člena mužstva,“ zůstává pokorný Huf.

Na druhé čisté konto musel čekat více než rok a čtvrt. První se dostavilo 6. října 2019 na ledě Komety Brno, kde Berani výsledkem 7:0 svého rivala zostudili.

„První extraligovou nulu mám stále v živé paměti. Hodně mě to nakoplo co se týče sebevědomí, pomohlo mi do dalšího vývoje kariéry. Stále si toho moc vážím,“ zdůrazňuje. Daniel Huf, který včera proti Plzni odchytal už 17. zápas letošní sezony nejvyšší soutěže.

I když se poslední minuty čisté konto blížilo ke zdárnému konci, talentovaný gólman na to vůbec nemyslel.

„Dříve se mi to vymstilo. Když už jsem si říkal, že bych mohl mít nulu, vždy mi tam potom spadl gól,“ přiznává s úsměvem.

„Hlavně jsem si šel za tím, abychom vybojovali tři body a zažili pocit vítězství, který je pro mě hodně důležitý,“ staví na první místo výsledky Beranů.

Svá slova potvrdil i následně, kdy mu bylo připomenuto, že prosincovou výhru nad Plzní v poměru 2:1 vychytal také právě on.

„Především si vážím toho, že jsme porazili silného soupeře a společnými silami tento zápas ubojovali,“ nenechává nikoho na pochybách..