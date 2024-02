Dvakrát s Frýdkem-Místkem, jednou proti Slavii Praha a na konci února také s Přerovem. Daniel Huf si ve středu večer připsal čtvrtou nulu letošní sezony, dvanácti úspěšnými zákroky pomohl zlínským hokejistům k návratu do elitní šestky Chance ligy. Berani i díky němu mají ve vlastních rukách přímou účast ve čtvrtfinále play-off. „Šestka je pro nás nejbližší, krátkodobý cíl,“ říká za měsíc a půl 25letý gólman.

Daniel Huf. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Oproti předkolu to je rozdíl, je důležité mít krátký odpočinek, připravit se na play-off. Víme to i z loňské sezony. Chceme ten postup a zabojujeme o něj!“ velí brankářská jednička mužstva.

Ševci v předposledním kole základní části museli zvítězit za tři body. To zvládli i díky výbornému týmovému výkonu, po kterém na ledě Zubrů zvítězili 2:0.

Berani vykročili za TOP 6: vyhráli derby v Přerově a čtvrtfinále mají na dosah

„Byla to taková klasika, celý zápas jsme drželi jednogólový náskok. Bylo to hodně bojovné utkání. Musím chlapy pochválit, protože jsme hráli výborně, jak po taktické, tak osobní stránce. Bylo vidět, že jsme si pro ty tři důležité body šli,“ těší Hufa.

Berani poprvé od začátku roku vyhráli druhý zápas v řadě. Jak v sobotu s Pardubicemi B, tak ve středu v Přerově ustáli těsný náskok, což už několikrát v sezoně nedokázali.

„Je to povzbuzující , na druhou stranu, když se podíváme, kolik zápasů jsme takhle mohli zvládnout, tak teď už jsme mohli mít klid. Ale ano, pomůže nám to nastavit se na play off. Zápasy jsou na krev, takže má to i svá pozitiva,“ věří Daniel Huf, že by se od posledních kol základní části mohli nakopnout.

Opora Beranů po reprezentační přestávce udržela dvě čistá konta, v šesti zápasech navíc inkasovala jen osm gólů.

„Musím říct, že po Kolíně jsem měl promluvu s Lubou Horčičkou, zavolal jsem si i s Markem Čiliakem. On mi i loni strašně pomohl, a taky letos mi pomáhá. Každopádně už na sobě pomalu cítím tu vůni play-off,“ usmívá se zlínský odchovanec.

Ševce v pátek od 17.30 hodin čeká závěrečný zápas s Duklou Jihlava. K šestce by jim měli pomoci i domácí diváci.

„Říkám to vždycky, na každý zápas se musíme připravit stejně, bereme to jako play-off. Potřebujeme, aby přišlo co nejvíc fanoušků, aby nás hnali za tím důležitým vítězstvím. Můžeme se o ně opřít.