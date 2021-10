„Muselo být vidět, jak se naše hra zvedla, na tréninku jsme ji pozměnili. Bohužel zase rozhodly individuální chyby. I my jsme mohli dát více gólů. Všichni jsme drabali, makali,“ oceňuje bojovný výkon mužstva.

Co konkrétně jste změnili na vaší hře?

Hlavně se snažíme zlepšit situaci v obranném pásmu. Aby nevznikala přečíslení. Chceme to vše překopat, nejprve lépe hrát z obrany. Pak se můžeme soustředit na lepší zakončení.

Na čem jde do dalších zápasů stavět?

Určitě na hře v obranném pásmu. Ukážeme si, kdo co dělal dobře, že si kluci dobře hlídali hráče. Super byly i věci v útočné třetině. Pak už to bylo i o smůle, že jsme nedali gól, nepřejelo to přes čáru. Pozitivních věcí bude více než předtím.

Na utkání přišlo téměř 3 500 diváků. Jak jste vnímal atmosféru?

Byla tam velká energie. Když jsme dali gól, tak mnou projela husina. Bylo tady hodně lidí, fandili. I po zápase. Podpora ze strany fanoušky je velká. Cítíme ji. Od toho se rovněž musíme odrazit. Musíme bojovat i za naše město.

Do utkání jste naskočil poprvé od konce září. Kdy jste se dozvěděl, že proti Spartě budete chytat?

Náznaky jsem měl už od pondělí. Rozhodlo se to v úterý. Na přípravu jsem měl až moc času. Intenzivně jsem se chystal den před zápasem. Nevynechal jsem rituály. Na trénincích jsme zkoušeli některé zápasové situace, v utkání i byly. To jsme vyřešili. Že se jim to se štěstím poodráží jako u druhého gólu se už natrénovat nedá. Bohužel to nevyšlo.

V letošní sezoně zatím máte na kontě dva zápasy od první minuty. Jak se s letošní situací vyrovnáváte?

Jsem rád, že jsem se po delší době dostal do zápasu. Popravdě oproti minulé sezoně, kdy jsem odchytal většinu utkání, tak letos je to na hlavu těžké. O to více musím makat v tréninku. Beru to jako zápas, štve mě každý gól.

Čekání je delší. Člověk neví, kdy do branky naskočí. Byl bych rád, kdybych prostoru dostával více, je to však na trenérech. Když dostanu příležitost v zápase, tak to vnímám jako šanci ukázat, co jsem se na trénincích naučil. Je hlavní, abychom s Liborem pomáhali a týmu dávali šanci na body.