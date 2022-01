Jak těžké bylo do utkání nastoupit? Jsem psychicky připravený na to, že se do brány jen tak nedostanu, že mě trenéři pošlou za špatně rozehraného stavu. V těchto dnech jsem pouze měl v hlavě, abych byl nachystaný, až tato chvíle přijde. Šel jsem do toho bez jakéhokoliv stresu, byl jsem rád za extraligový zápas. Chtěl jsem zabránit dalším gólům.

Jak jste celkově viděl čtrnáct minut svého pobytu na ledě?

Úplně ke konci na mě z boku ujížděl Krejčí (David Krejčí - pozn. red.), nadvakrát to neproměnil. Třetí dorážku jsem rukou zázračně vytáhl. Každý zákrok je pro mě teď cenná zkušenost, abych ve své kariéře mohl růst. Jsem vděčný za každý prostor.

Huf proti Olomouci vytáhl zázračný zákrok. Jsem vděčný za každý prostor, říká

Ve 47. minutě to z pohledu Zlína bylo 0:4. Co chybělo k lepšímu výsledku?

Těžko se mi to hodnotí. Proti Kladnu jsme si vytvářeli více šancí a byli i efektivnější v koncovce. Teď jsme nic moc nebezpečného nevymysleli, nesedlo nám to ani v přesilovkách. To se však stane. Teď jsme na určité cestě, máme před sebou jasný cíl. Bylo to zakopnutí, příště musíme podat výkon jako předtím s Kladnem a bojovat o každý bod. Je to právě hodně o bojovnosti.

Těsně před Štědrým dnem jste si v Chance lize zachytal v dresu Havířova. A to hned na Lapači proti Vsetínu. Jak k tomu došlo?

Z mé hlavy to nebylo, měl jsem však radost, že tato možnost přišla. Je to pro mě šance si ověřit, jak jsem se v tréninku posunul, jak jsem se případně zlepšil. Na Lapači to byl těžký zápas, dal mi to hodně zkušeností.

Pochopitelně bych byl hodně rád, kdybych mohl chytat extraligu za Zlín. Nevím však, kdy se do branky dostanu. Bohužel jsme v situaci, v jaké jsme. Rozhodnutí je na trenérech.