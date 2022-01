I vinou toho hokejisté Zlína ve včerejším 45. kole Tipsport extraligy na ledě Dynama prohráli 1:4. „Vytvořili si více šancí, více jich také proměnili. V koncovce byli efektivnější. My jsme naopak zase dali pouze jeden gól, s tím se těžko vyhrává,“ posteskl si brankář Beranů Daniel Huf, který mezi třemi tyčemi zastoupil zdravotně indisponovaného kolegu Libora Kašíka.

Talentovaný gólman zlínského hokeje od první minuty chytal poprvé od začátku prosince, kdy pomohl vyloupit pražskou Spartu.

Berani skórovali až ve třetí třetině. Padli také na ledě Pardubic

Úvod mu však s celým týmem nevyšel, domácí díky Camarovi otevřeli skóre už po sedmašedesáti vteřinách duelu. Kanadský forvard navíc v ponechané výhodě udeřil také ve 32. minutě, kdy zvyšoval na 2:0. „Pardubice celkově předvádí výborný systém, právě on bývá na konci těchto situací. Skvěle to přes něj hrají, vždy bývá dobře postavený. Má skvělé zakončení, těžko se mu to chytá,“ vyzdvihl Huf kvality pardubického šutéra.

Domácí ve druhém dějství šli do tříbrankového vedení, čtvrtou trefu zásluhou kapitána Poulíčka přidali ve 45. minutě. Za hosty deset minut před koncem snižoval Honejsek, na rozdělení bodu to však už neměl žádný vliv.

Konkurent z Kladna navíc včera ve stejnou dobu překvapivě vyloupil Spartu 3:2. Berani tak na předposlední místo nejvyšší soutěže zaručující baráž ztrácí už 14 bodů.

Claireaux: Let´s go Zlín! Vydám ze sebe maximum, ke klubu mám speciální pouto

Díru mezi oběma kluby příliš nezmenšuje ani skutečnost, že ševci mají zápas k dobru. „Celkově je to těžké, většina z nás toto náročné období zažívá vůbec poprvé. Naděje však umírá poslední. Stále věříme. Před námi je ještě pořád dost zápasů, zbývá jich v podstatě třetina. Musíme začít bodovat,“ velí 22letý brankář, který proti Pardubicím odchytal třináctý letošní soutěžní zápas Tipsport extraligy.

Berany na konci uplynulého pracovního týdne posílili Rus Pavel Makarenko či Francouz Valentin Claireaux. V kabině je navíc Kanaďan i Lotyš. Huf však problém v komunikaci nevidí. „Řeči zvládám, stejně jako pro ostatní kluky to problém není. Je ale pravda, že se z nás pomalu stává mezinárodní,“ uzavírá Daniel Huf.

Hokejisté Zlína nyní budou čelit pořádnému zápasovému zatížení, už zítra na Zimním stadionu Luďka Čajky od 17.30 hodin přivítají Mladou Boleslav. Do Zlína se tak vrátí bývalý kapitán mužstva Tomáš Fořt či ještě nedávní členové zdejšího týmu Oscar Flynn a Tomáš Hanousek.