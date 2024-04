ROZHOVOR/ Šest gólů hodil za hlavu, odvety už nemohl dospat. Podle toho i představení Daniela Hufa vypadalo, vsetínským hokejistům pochytal 48 střel! „Dost jsem to prožíval už od včerejška (úterý – pozn. red.),“ přiznává 24letý gólman hokejových Beranů.

Trenéři hodnotí druhé finále Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl

„Abych byl upřímný, tak jsem nemohl dospat, hodně jsem se těšil až zápas začne. Když mi někdo chce nadávat a pořvávat po mně, pak musí počítat s následky,“ líčí Huf.

Prozradíte, kdo vám přesně nadával?

Už nevím. (úsměv ) Oni ale určitě ano.

První bod v probíhající finálové sérii jste urvali po vítězném prodloužení. Jak byste ze svého pohledu popsal druhé finále?

Pro mě osobně to bylo velice těžké utkání, Vsetín měl převahu a pálil ze všeho. Ukázalo se ovšem, že někdy to není všechno. Celý zápas jsem myslel na to, že když toto utkání urveme, tak do dalších duelů budeme mít velkou výhodu. Jsem hodně šťastný, že jsme vstřelili třetí vítězný gól.

Ve druhé třetině a prodloužení jste byl ve velkém zápřahu, že?

V prodloužení to už bylo vážně náročné, měl jsem však obrovskou touhu uspět. To mě drželo při životě. Chlapi mi párkrát pomohli, zblokovali nějaké střely. Chtěl jsem jim vrátit včerejšek. Věděl jsem, že vše musím podržet a pomoct jim. A že se mi pak odvděčí gólíkem. Chvíli jim to trvalo, mám však velkou radost, že ho dali.

Letělo na vás 50 střel. Nechtěl byste si v domácích utkáních v tomto směru trochu oddychnout?

Z loňské a letošní sezony jsem zvyklý, že mám těžkou práci, že je toho docela dost. S Lubou Horčičkou i mým kondičním trenérem jsme však hodně pracovali.

V prodloužení bylo na stadionu 23 stupňů. Jak se vám v tom chytalo?

Teď už vím, proč jsem od mala chytal inline hokej, v té výstroji jsem se cítil jak v sauně. Vše má nějaký smysl, připravovalo mě to na tyto důležité chvíle. V bráně se vážně vařím.

Dá se tedy říct, že vám to extra nevadí?

Všichni cítí, určitě i protihráči, že horko není optimální. Jsme však profíci, i kvůli tomu jsme v letní přípravě hodně dřeli. Jsme na to připraveni.

Série se nyní za stavu 1:1 na zápasy přesouvá do Zlína. Stejné to bylo také při loňském a nakonec vašem vítězném finále. Vidíte v tom určitou paralelu?

To už bylo, žijeme tady a teď. Z Lapače jsme chtěli urvat jeden důležitý bod, což jsme splnili. Těšíme se domů, kde máme větší zimák, lepší fanoušky. Atmosféra bude ještě kvalitnější. Věřím, že přijde spousta lidí a všichni si to užijí.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

