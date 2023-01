Byla to výměna do konce sezony. Do brněnské Komety zamířil zkušený forvard Jiří Ondráček, na druhou stranu putoval právě vyškovský rodák.

Za Kometu letos nastoupil k 31 zápasům, měl však jeden z nejmenších ice-timů celého mančaftu. V průměru odehrál jen 8 minut a 4 vteřiny za zápas. „V Brně jsem byl mimo sestavu. Jeden večer mi zavolal manažer, že se udělal trejd. Tím to pro mě bylo vyřízený. Sbalil jsem si věci a šel jsem do Zlína,“ přiblížil Kratochvíl své kroky do Baťova města.

Moravské kluby oznámily tuto výměnu v pátek odpoledne. Kratochvíl se už o den později hlásil u Beranů. „Přesun byl rychlý, přijel jsem dnes (sobota) ráno. Vše bylo čerstvý, neměl jsem moc času s klukama potrénovat a sehrát se s nimi. S některými z nich se však znám, nešel jsem úplně do neznáma. Je tady skvělá parta, skvělé zázemí,“ těší hráče, který v Chance lize absolvoval téměř 250 zápasů.

Dosud poslední klání odehrál hned v den příjezdu. V těžkém utkání s Frýdkem-Místkem, se kterým ševci nezvládli obě předchozí utkání. Do třetice to vyšlo. „V naší situaci byla potřeba jakákoliv výhra,“ uvědomoval si důležitost sobotního střetnutí. „Měli jsme více ze hry. Když takto budeme pokračovat, tak body budou nabíhat na naše konto,“ nepochybuje útočník se zkušenostmi z Třebíče nebo Šumperku.

OBRAZEM: 51:16 na střely, tři body. Berani zapsali důležité vítězství

Berani už ve třetí minutě vedli, náskok ještě do poloviny úvodní třetiny ztratili. Přežili dvě šance hostů, do kabin odcházeli za stavu 1:1.

Pak to rozjeli. V prostředním dějství byl na ledě víceméně jeden tým. Ten domácí. Velkou zásluhu na tom měl právě Kratochvíl, který pár střídání před gólem na 2:1 rozjel se svou pětkou velký kolotoč. „Hodně jsme si věřili na puku, byli jsme na něm silní, soupeře jsme na něj nepustili. Z toho pramenily mraky šancí. Škoda, že jsme neproměnili více gólovek. Závěr mohl být klidnější,“ ví dobře.

Domácí ve třetí třetině odskočili na 3:1, pět minut před koncem zápasu ale inkasovali zbytečný gól. Mohlo být ještě hůře. Až špatně. Hosté měli necelých deset vteřin před koncem zápasu velkou šanci na srovnání.

Zazářil však brankář Zlína Daniel Huf. „Zrovna jsem byl na ledě, hlavou mi prolétl nejhorší scénář. Hufák to famózně vytáhl, neskutečný zákrok. Klobouk dolů před ním. Výborně nás podržel!“

Berany opouští útočník Ondráček. Přichází posila z Komety Brno

Byla to znovu produktivita, která Berany málem stále zápas. Proti Frýdku-Místku vypálili 51 střel. „Když nebudeme střílet, tak góly dávat nebudeme. Věřím, že když tomu půjdeme naproti, tak se nám odrazí i škaredé góly. Bude se nám hrát klidněji,“ přeje si. „Na brankovišti se to několikrát motalo. Je to trochu i o štěstíčku. Tvrdou prací tomu musíme jít naproti,“ velí Petr Kratochvíl.

První zápas za Berany odehrál v lajně s Denisem Kindlem a Zdeňkem Sedlákem mladším. Na střídačce měl celou dobu za zády Zdeňka Sedláka staršího, jenž v sobotu poprvé coby asistent Miloše Říhy mladšího působil na střídačce ševců.

Šéftrenér mládeže hokejového Zlína celou dobu hýřil energií, hráčům pravidelně dodával sebevědomí. „Nevím, co si dal před zápasem, ale lítal tam nahoru dolů,“ rozesmál Kratochvíl všechny přítomné. Pak už ale zvážněl. „K hokeji je to potřeba, drží nás v tempu. Emočně nám pomáhá se více dostat do zápasu,“ dodává dobře naladěný odchovanec Komety Brno, který v letošním ročníku nastoupil také do pěti zápasů za Přerov.