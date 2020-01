Brankářská dvojka hokejistů PSG Berani Zlín Daniel Huf šla do akce za stavu 1:3 a navzdory dalším třem inkasovaným gólům a nepříznivého stavu 3:5 vychytala i zisk bodu, který byl pro něj vůbec premiérovým před vlastními fanoušky.

„Vím, že musím jít postupně, nemůžu chtít všechno hned,“ povídal dvacetiletý talent, jenž v neděli pochytal 24 z 27 střel.

„Pro nás má tento bod hodnotu tří. Vždyť jsme dvakrát dotahovali dvougólové manko. Za bodík jsme vděční,“ váží si Huf, který brankářskou jedničku Libora Kašíka střídal ve 12. minutě po třetím inkasovaném gólu.

„Mám tuto sezonu tuhle roli, jsem dvojka, což je to moje práce. Čekám na příležitost. Byl jsem rád, že si zase můžu zachytat v extralize. Jdu na led bojovat s tím, že zkusím pomoct klukům. Jsem rád, že jsem přispěl k bodíku. Bez chlapů přede mnou by to nešlo, hráli výborně,“ ocenil rodák z Holešova.

Tenhle tah se trenérům vyplatil.

„Asi jo, i trenér Svoboda říkal, že to byl pro tým impuls. Bylo vidět, že to zabralo,“ všiml si.

Tři inkasované góly už dávno pustil z hlavy.

„Jak říká pan Hrazdira, všechno jde chytit i pustit. První byl do prázdné, druhý tečovaný a třetí rozhodující trefil z voleje. Těším se na další zápas, je zbytečné se tím zatěžovat. Někdy se s tím nedá nic dělat,“ mávl rukou sympaťák, který už ví, zda nastoupí i dnes ve Vítkovicích.

„Už to víme, ale k tomu bych se nechtěl vyjadřovat. Je to interní záležitost klubu. Nechme to být, uvidíte před zápasem,“ poznamenal tajemně Huf, který si v extralize drží zhruba stejná čísla jako starší parťáci Libor Kašík i Marek Čiliak.

Právě během tříměsíčního hostování dvojnásobného šampiona s Kometou Brno ve Zlíně se sblížil.

„S Čilem jsme pořád v kontaktu. I po zápase mi psal něco v tom smyslu, že mi věřil, gratuloval mi a ať dál makám. Říkal mi, že si na Zlín vsadil, tak jsem se ho ptal, kolik mu dlužím,“ rozesmál se Huf.

„To byla sranda, Čilo v podstatě i teď na dálku se mnou pracuje, radí mi, sleduje mě, jsme v kontaktu. Kdyby mi někdo před rokem řekl, že budu s takovým gólmanem kamarád, asi bych mu nevěřil. Máme dobrý vztah,“ váží si Huf, na jehož adresu Čiliak prohlásil, že je divoký a musel ho klidnit.

„To jsem taky hleděl, co to má znamenat,“ smál se zlínský gólman.

„Sám mi to říkal a myslel to asi tak, že jsme v brance rozlítaný. I proto si mě vzal pod svá křídla a ukázal mi cestu. Snažím se tím řídit. Pomáhá mi to a za to mu děkuju,“ vzkázal do Brna Huf, který na střídavé starty chytá i v prvoligovém Prostějově.

Za Jestřáby odchytal deset zápasů s bilancí šesti výher, průměrem 2,27 inkasované branky na zápas a úspěšností zásahů 92,7 procent. I tenhle fakt mu totiž pomohl naskočit bez potíží do nedělní bitvy.

„To určitě, jsem ready, když jsem v zápasovém tempu. I proto to byl pro mě zápas jako každý jiný, nemusel jsem naskakovat po dlouhé době. Jsem rád, že se to tak vyvinulo a jezdím chytat do Prostějova. I tam totiž bojujeme o postup do vyřazovacích bojů, takže zápasy mají náboj,“ pochvaluje si Huf, který tak ještě stihl dochytat první třetinu v dresu s podobiznou legendy Karla Rachůnka.

„Za to jsem právě rád. Byly hezké, čisté a decentní bez reklam. Vím, že sponzoři k tomu patří, ale byla to krásná změna. Navíc Karel byl jasnou volbou,“ poznamenal Huf, který někdejšího obránce osobně nepoznal, přesto má díky němu nezapomenutelné vzpomínky díky jeho semifinálové trefě proti Švédsku na mistrovství světa 2010.

„Vidím to, jako by to bylo včera. Byli jsme na kolech na soustředění ve Velkých Karlovicích, kde jsme zápas sledovali. To bylo něco úžasného. Zároveň také hraji inline hokej, kde je pro nás Karel symbolem. Nosíme dres s našitým srdcem a jeho iniciály. Hrajeme to i pro něj,“ vzkázal do nebe Huf, jehož pobavila i páteční oslava Libora Kašíka.

Zlínský gólman totiž vyjel na děkovačku s fanoušky s hlavou maskota Berana, přičemž cestou na led zakopl o schod na střídačce.

„Jak se tam rozbil, říkal, že vůbec neviděl. Smáli jsme se tomu. Bylo to super. Moc dobře, vím, co to je. V Prostějově jsem si totiž nasadil pro změnu jestřábí hlavu. Je to zpestření pro nás i fanoušky,“ dodal Huf.

1. Ivo Pešat ⋌17 let a 331 dnů

2. Roman Svačina ⋌18 let a 150 dnů

3. Jakub Sedláček⋌ 18 let a 208 dnů

4. Jiří Králík ⋌19 let a 185 dnů

5. Petr Tuček ⋌20 let a 208 dnů

6. Daniel Huf ⋌20 let a 331 dnů

7. Robert Hamrla⋌20 let a 358 dnů

8. Jakub Čech ⋌21 let a 61 dnů

9. Pavel Maláč ⋌21 let a 179 dnů

10. Libor Kašík ⋌21 let a 299 dnů

Pozn. počítáno od roku 1960/61, první sezony tehdejšího Gottwaldova v nejvyšší soutěži.