Hurá, marodka se vyprazdňuje! Marodi nastoupí

Zlín – Hokejisté PSG Zlín dnes vyrazí na dlouhou cestu do Chomutova téměř kompletní. Do sestavy se totiž vracejí oba střední útočníci Roman Vlach a Martin Podešva. „Uzdravili se a je velká šance, že oba nastoupí. Máme před sebou hodně zápasů v rychlém sledu a hrát na tři útoky by vzalo hráčům v náročném programu hodně sil," uvedl Rostislav Vlach.

Hokejisté PSG Zlín. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Hejtmánek

Zdravotně v pořádku je navíc i zadák Oldřich Horák, který bude jako sedmý obránce připraven do hry. Na marodce tak zůstal po operaci kolene útočník Zdeněk Okál. V uplynulé sezoně se ševcům na Chomutov v základní části dařilo. Ze čtyř vzájemných zápasů urvali hned devět bodů ze dvanácti možných. „Měli ale skvělý start! Ve srovnání s loňskou sezonou obměnili kádr, ale na začátku extraligy to nebylo vůbec znát. Sice v posledních zápasech prohráli, ale hrají doma a čeká nás velmi těžké utkání. Samozřejmě chceme vyhrát a získat další důležité body," vzkázal Rostislav Vlach.

Autor: Daniel Ostrčilík