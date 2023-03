Přesně takový průběh se čekal – hodně potyček, nervozity na obou stranách i převaha domácích. Zlínští hokejisté nakonec v prvním čtvrtfinále Chance ligy doplatili na 47. minutu a individuální chybu, kterou ztrestal odchovanec Beranů Šlahař. „Musíme se držet systému, který máme nastavený od trenérů. Když to budeme plnit na sto procent, a dáme tomu něco navíc, tak věřím, že příště vyhrajeme,“ burcuje obránce ševců Jakub Husa.

Jakub Husa. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Kubo, napoprvé to v Porubě nevyšlo. Jak jste viděl utkání?

Od začátku to byl vyrovnaný hokej. Vše směřovalo k tomu, že to bude o prvním gólu. Bohužel jsme ho inkasovali my, po individuální chybě. Věřím, že v opačném případě bychom to zvládli. Po gólu jsme už nestačili odpovědět. Bylo to těžký.

Soupeř se dostal na koně ve druhé třetině, že?

Poruba měla dvě přesilovky, dostala se díky tomu do hry. Vypracovala si tam hodně šancí. Kolikrát jsme se zbytečně nechali vyprovokovat, je to zbytečný. Spíše bychom měli být chytří, soupeře vyprovokovat my a hrát přesilovku. My si přesilovkami bohužel nepomohli.

Už předchozí vzájemné zápasy přinesly hodně potyček. Hned v prvním utkání play-off se to potvrdilo…

Čekali jsme, že by se mohlo hrát v tomto duchu. Je to play-off, vždy se tvoří dvojičky, je tam postrkování. Hodně se to dohrává. Patří to k tomu.

Sám jste se ke konci zapojil do jedné potyčky. Co se přihodilo?

Šlahař srazil jednoho našeho hráče, vrátil jsem mu to. Pak tam přijel Krenželok. Nakonec to dopadlo tak, že jsme měli čtyři minuty přesilovku. Bohužel jsme se zase nechali vyprovokovat. Sami jsme dostali čtyři minuty.

Dá se takový průběh očekávat i do dalších zápasů?

Bude to pořád stejný, budou provokovat pořád stejně. Musíme se soustředit na naši hru, a plnit pokyny trenérů.

Co bude potřeba změnit do čtvrtečního zápasu?

Výkon byl špatný. Byl to však pouze jeden zápas. Je potřeba ho hodit za hlavu, podívat se, kde jsme udělali chyby. Musí nastoupit úplně jiný mužstvo. Věřím, že předvedeme lepší výkon.

Do Poruby přijelo hodně zlínských fanoušků. Vytvořili vám téměř domácí prostředí…

Byli super, byli hodně slyšet. Moc jim děkujeme za podporu! Doufám, že nás budou podporovat i nadále. Mrzí mě, že jsme to neotočili a neurvali pro ně vítězství.

Ohlasy trenérů

Jiří Režnar (HC RT TORAX Poruba 2011): První utkání play off je vždycky těžké. Obě strany chtějí vyhrát každý zápas této krátkodobé soutěže. Každý zápas je speciální a ještě navíc, když hrajete doma. Takže byla z naší strany patřičná nervozita, ale musím říct, že hráči to dnes zvládli na jedničku. A to i díky parádní kulise, kterou nám diváci vytvořili. Takže jsme navlékli první korálek úspěchu a zítra je třeba být zase trpěliví a zodpovědní a podat takový výkon, jako dnes večer.

Oldřich Horák (asistent trenéra PSG Berani Zlín): První třetina nebyla z naší strany vůbec špatná. Ve druhé jsme zbytečně faulovali, což ovlivnilo zápas. Vypadli jsme z tempa a náš výkon nebyl vůbec optimální. Ve třetí třetině jsme de facto namazali na gól a pak se to už těžko dotahovalo. Zápas byl vyhrocený s play off parametry, kluci chtěli vyhrát, šli za tím a chtěli první zápas urvat.