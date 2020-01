Ačkoliv nepatří mezi obávané kanonýry, třeba v loňské sezoně nastřílel šest branek. Vrásky na čele však z dlouhého čekání prý neměl. „Ani jsem si to do hlavy nebral, snažil jsem se celou dobu hrát svou hru. Že to tam spadlo, je plus,“ poznamenal 28letý rodák z Uherského Brodu.

Navzdory nepříznivému průběhu zápasů Berani dvakrát dokázali reagovat a dvěma slepenými góly srovnat se soupeřem krok.

„Nevzdali jsme to, vždycky jsme si v kabině říkali, že do toho půjdeme. Snažili jsme se do nich tlačit. Nějakou sílu týmu to ukazuje. Za stavu 5:5 jsme měli velký tlak, byly tam přesilovky, škoda, že to tam nespadlo v prodloužení. Ale bylo to 3:5, takže se nemůžeme bavit o tom, že jsme chtěli vyhrát,“ ví Řezníček.

„Po průběhu bod bereme. Dvakrát jsme dotahovali vedení, což nás stálo hodně sil,“ ulevil si do kamery České televize Zdeněk Okál, autor první branky Zlína, jenž vstřelil svůj jedenáctý gól sezony a bodoval v sedmém z osmi posledních zápasů.

Tři z pěti branek Beranů skončily v horním růžku Novotného branky.

„Ani bych si nevzpomněl, že byly tři do růžku. Říkali jsme si, že musíme co nejvíc střílet. Ani jejich gólmanovi to nešlo, také dostal góly ze střední vzdálenosti. Všechno jsme dávali na bránu a něco tam spadlo,“ oddechl si Řezníček po dalším divokém zápase.

„Karlovy Vary výborně bruslily, dohrávaly souboje, byly blíže puku. Dnes byly lepší. Asi to vypadalo, že jsme méně bruslili, ale příprava byla stejná. Vary skutečně lépe bruslily, a třebaže jsme se snažili jim vyrovnat, buďme rádi za 5:5. Bod je cenný,“ vážil si i Okál zisku, který však zvýšil ztrátu na šestou příčku zaručující přímý postup do čtvrtfinále play-off na šest bodů.

„To je těžké. Zápas se vyhraje, už se díváme na šestku, pak prohrajeme a zase se díváme dolů. Nejlepší je nad tím nepřemýšlet. Máme ještě tři zápasy do pauzy, zkusíme urvat co nejvíc bodů a pak můžeme přemýšlet co dál,“ mávl rukou Řezníček nad spekulacemi.

Tento týden totiž Berany čekají tři zápasy do reprezentační přestávky. Už zítra míří do Vítkovic, v pátek do Olomouce a v neděli před pauzou doma vyzvou Plzeň.

„Třeba Vítkovice budou bojovat, hrají o všechno. Možná to bude ještě těžší, než dnes. Proti nim se nám úplně nedaří, budeme to chtít zlomit. Čeká nás těžký zápas. Uvidíme na konci, až nám to sečtou,“ poznamenal Řezníček, jehož nepřekvapil po třetím inkasovaném gólu nástup dvacetileté brankářské dvojky Daniela Hufa.

„Hráči to nevnímají, my Danovi věříme. Je to snaživý kluk. Šanci si zaslouží. Potvrdil to, pochytal hodně šancí soupeře. Jen dobře pro nás, že se můžeme spolehnout i na dvojku,“ pochvaloval si Řezníček spolehlivý výkon zlínského talentu.