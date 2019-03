Berani ve čtvrtém zápase předkola play-off české extraligy zdolali Mladou Boleslav 2:1 a vynutili si rozhodující pátý duel na ledě Bruslařského klubu.

„Série je velmi vyrovnaná. Ve čtvrtek jsme o malinko lepší byli my, ale prohráli jsme. V pátek se zase štěstí přiklonilo k nám. Rozhodne pátý zápas, tak, jak to má být,“ říká zkušený osmatřicetiletý obránce Zlína David Nosek.

Jak moc se vám po trefě Zdeňka Okála ulevilo?

Už jsem to říkal při jednom rozhovoru, že jak se od nás ve čtvrtek štěstí odklonilo, tak jsme ho v pátek měli hodně velké, protože před vítězným gólem měl soupeř velkou šanci. Mladá Boleslav tutovku nevyužila a hned z protiútoku se nám podařilo skórovat a rozhodnout utkání.

Boleslavští v prodloužení působili sebevědomějším dojmem. Bylo to na ledě znát?

Asi jo. Každý z hráčů si uvědomoval, že sebemenší chybička může znamenat konec sezony. Celý zápas byl ale o jednom gólu. První dala Boleslav, nám se naštěstí relativně rychle podařilo srovnat. Věděli jsme, že kdo vstřelí druhou branku, ten vyhraje. Že to bude 2:1.

S jakými pocity jdete do pátého utkání?

Teďka jsme samozřejmě v euforii. Podařilo se nám doma zvítězit. V sobotu si utkání rozebereme a pokusíme se v Mladé Boleslavi vyhrát.

Bude v pátém utkání rozhodovat domácí prostředí?

Já si myslím, že výhoda to určitě je. Nám by pomohlo, kdybychom začali stejně jako ve druhém zápase dát rychle branku. Boleslav ale nehrála s takovým nasazením. Teďka ale půjde o všechno. Tlak, který byl v pátek na nás, se nyní rozmělní na obě mužstva. Myslím, že to zase bude hodně vyrovnané a opět rozhodne jeden gól. Bude to vypadat stejně jako čtvrté utkání.

Jak využijete volný den?

Volného času moc není. Všichni kluci se snaží hodně spát, což je nejdůležitější. V sobotu vyrážíme do Mladé Boleslavi. Relaxovat moc nebudeme.

V sérii padá málo branek. Souhlasíte, že vám v sestavě schází klasický střelec?

Samozřejmě že bychom si potřebovali pomoct nějakým gólem. Šancí si vytváříme dost. Bohužel klasického střelce nemáme. Ale aspoň je série zajímavější a vyrovnanější. (úsměv)

Co říkáte na rozhodující akci?

Očko (Zdeněk Okál – pozn. red.) poslední dva zápasy hrál výborně a dneska to završil nádherným gólem.

Překvapuje vás, jak chytá hostující gólman Růžička?

Ani ne. Chytá výborně. Pokaždé nám zneškodní několik výborných šancí.