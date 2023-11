Sledge hokejisté LAPP ZLÍN o víkendu zažili proti Olomouci dva zcela rozdílné duely. V sobotním klání na ledě Hanáků po nevýrazném výkonu prohráli 1:4 a nedělní domácí utkání, zdálo se, že dopadne ještě hůř.

Sledge hokejisté Zlína doma přestříleli Olomouc 8:5. | Foto: petrkoval.com

V 6. minutě vedli Kohouti 3:0 a vyhnali Stanislava Molka z brány. Pak se ale Zlínští rozpomněli na mistrovská léta, kdy v rozmezí let 2015-2019 pětkrát v řadě vyhráli extraligu a zápas bezvadně otočili.

I tak ale na startu druhé poloviny základní části zůstávají předposlední a zdá se, že skupina play out se jim nevyhne. Naposledy (a jedinkrát) ji hrál Zlín v roce 2009, od té doby vždy bral medaili.

Za což to v sobotu v rozmezí od 12. do 18. minuty dostali Zlínští čtyři góly a čestnou branku vstřelili zásluhou Ferenčíka až pět minut před koncem, v neděli se psal úplně jiný příběh.

6. minuta - 0:3. Jeden by řekl, že hlubokou krizí zmítaní hráči z Baťova města nemají šanci klást odpor. Jenže pak diváci a asi ani sami zúčastnění nevěřili svým očím.

Balaštík: Romana byla vždy plná brána! Nyní chtěl pomoci mladým hokejistům

„V duchu jsem si zanadával, ale stále bylo dost času. Soupeř navíc neměl tak širokou sestavu, podařilo se nám je uštvat. Věřil jsem, že zápas můžeme stále otočit, jen jsem věděl, že to bude stát hodně fyzických sil," povídal po utkání zlínský kapitán Marian Ligda, jenž ze začátku sezony chyběl kvůli zranění.

„Teď už to vypadá celkem dobře, tak z 98 procent je to OK. Jen se zatím herně cítím daleko od nejlepšího," usmál se Ligda poté, co sestřelil Olomouc čtyřmi brankami.

Nejprve v 9. minutě snížil Dávid Korman. A před první sirénou přišla nevídaná smršť: v rozmezí 31 sekund Zlín dal tři góly a rázem o pauze vedl 4:3! Olomoučtí následně dokázali soupeře přibrzdit a ve 26. minutě srovnat, přičemž osm minut před koncem zápasu se hosté znovu dostali do vedení 4:5.

Závěr ale zase patřil (dřívějším) mistrům. Čtyři minuty před koncem srovnal Mach a za třináct vteřin překlopil vedení znovu na stranu Zlína Ligda. Když 70 vteřin po něm zkompletoval hattrick Korman a v samém závěr i v oslabení po parádní sólo akci Hábla dal svou čtvrtou trefu v utkání Marian Ligda, domácí brali výhru 8:5.

Brankář Kořének chytal za Vyškov. Byl fantastický, smekl trenér soupeře

„Jsem rád, že jsme to dnes zvládli mentálně. Tým má mnohem na víc, než napovídaly naše dosavadní výsledky. Ta kvalita zde je stále značná," míní Ligda.

Krásný hokejový zážitek možná dal příslib lepších zítřků, ovšem i tak je postup do bojů o medaile stále daleko…

Příští víkend mohou svůj lauf z neděle přenést Zlínští do zápasů se Spartou a Karlovými Vary.

OLOMOUC - ZLÍN 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Mikuš (Žižlavský), 13. Večerek (Jedlička), 16. Jedlička (Večerek), 18. Buriánek (Večerek) - 40. Ferenčík (Korman). Rozhodčí: Stanislav Cik, Michal Schejbal. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Střely na branku: 15:20. Vyhraná vhazování: 20:24. Průběh utkání: 4:0, 4:1. ZLÍN - OLOMOUC 8:5 (4:3, 0:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 9. Korman (Zd. Hábl), 14. Korman (Zd. Hábl), 14. Ligda, (Korman, Zd. Hábl), 15. Ligda (Ferenčík), 41. Mach (Ligda), 41. Ligda (Korman, Zd. Hábl), 42. Korman, 44. Ligda, ( Zd. Hábl) - 2. Večerek, 4. Buriánek (Večerek), 6. Jedlička, 26. Buriánek, 37. Večerek (Žižlavský). Rozhodčí: Jan Vaněk, Leon Wesley. Vyloučení: 1:0. Bez využití. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 28:24. Vyhraná vhazování: 22:17. Průběh utkání: 0:3, 4:3, 4:5, 8:5.

Autor: Jakub Kudláč