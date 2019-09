„Ještě nemáme CT vyšetření, ale vypadá to na utržené vazy v koleni. Čekáme na podrobnější vyšetření,“ smutnil nad ztrátou své opory kouč Zlína Antonín Stavjaňa.

„Až budeme vědět konkrétní odhady, na jak dlouho to bude, budeme situaci řešit. O situaci jsme se už bavili. Ještě vám k tomu nemůžu nic říct,“ omluvil se zlínský stratég.

Co se vlastně stalo? Ve 21. minutě rozjetý Jaromír Jágr s bránícím Freibergsem v plné rychlosti sestřelili zlínského gólmana, který opustil led jen za pomoci masérů a spoluhráčů.

„Jel jsem do brány a frajer mi tam skočil pod nohy, podrazil mě a já letěl do brány,“ popsal ze svého pohledu situaci Jaromír Jágr.

„Asi se mu stalo něco s kolenem – alespoň tam křičel, že koleno je špatné,“ slyšel Jágr bezprostředně po srážce.

„Ale bylo to nezaviněné. Jel jsem do brány a soupeř mi skočil pod nohy, prostě jsem taky upadl,“ pokrčil rameny kladenský útočník.

Situace v brankovišti se tak zkomplikovala.

„Musíme to řešit. Huf odchytal výborný zápas, klobouk dolů. Oba jsou to ale noví brankáři, kteří jsou v takové situaci poprvé,“ zmínil kouč Zlína Antonín Stavjaňa mladou brankářskou dvojici Huf-Kořenek, na které bezprostředně po zápase a zatím nejasném stavu brankářské jedničky spadla z ničeho nic nezáviděníhodná role.

Dvacetiletému Hufovi, který dosud odchytal pouze jeden extraligový zápas v play-out, nakonec ostrá premiéra sezony i přes smolný inkasovaný gól a porážku vyšla. Dokonce byl vyhlášen nejlepším hráčem Zlína a po zápase s legendou prohodil pár slov.

„Pan Jágr mě pochválil, že se mu líbilo, jak jsem chytal. A řekl mi, že se omlouvá, za to, co se stalo Kašovi. Že nechtěl, protože to byla smolná událost,“ prozradil Huf téma rozpravy s kladenským hvězdným útočníkem.

V případě Kašíkovy dlouhodobé rekonvalescence není vyloučen ani příchod brankáře na výpomoc.

„Ríša (Hrazdira) měl za úkol během už před sezonou monitorovat trh, kdyby se něco stalo,“ poznamenal Stavjaňa.