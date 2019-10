„Kontaktoval mě, říkal, že dostanu prostor. Neváhal jsem. Velmi jsem se sem těšil a jsem rád, že můžu být tady,“ vykládal nadšeně Buček.

„Nemyslím si, že na spodku tabulky budeme dlouho,“ byl sebejistý Buček.

Chvíli poté už vedení klubu „upeklo“ Stavjaňovo odvolání.

„Necítím potřebu se k němu vyjadřovat,“ omluvil se Stavjaňa, na jehož místo vedení ve čtvrtek večer dosadilo Roberta Svobodu. A v pátek ráno přišel šok.

„Samuel mi napochodoval do kanceláře a řekl mi, že u nás hrát nechce. Byl jsem zaskočený,“ popisoval generální manažer Martin Hosták neprofesionální jednání slovenského 20letého talentu, jak reagoval na vyhazov svého oblíbeného trenéra.

Zatímco ve Zlíně vstřebávají šok, vedení Nitry se už v pátek dopoledne pochlubilo návratem svého klenotu.

„Musím se přiznat, že jsem s tím nepočítal. Předpokládal jsem, že ten kluk bude chtít chytit šanci za pačesy, zahrát si extraligu a ukázat, že umí hrát hokej,“ vysvětloval Hosták, který tak zažil během čtyř dnů už druhé odmítnutí posily.

Ve úterý totiž zrušil ústní dohodu také jiný útočník Petr Pohl, který měl dorazit na šest zápasů. Prioritou pro něj ale bylo angažmá v Německu.

„Věděli jsme, že odejde, ale nečekal jsem, že to bude ještě před úterním tréninkem s juniorkou, který jsme mu domluvili. Byla to otázka načasování, které bylo hodně nešťastné z jeho strany. V pondělí nám přislíbil smlouvu, domluvili jsme se na detailech a v úterý bylo všechno jinak,“ popisuje Hosták.

„V případě Sama bylo vše řešené narychlo. Vyjednával si detaily smlouvy, auto, ubytování, řešili jsme výšku i délku smlouvy i odstupné v případě odchodu do Kanady. Věnovali jsme se také detailům kontraktu. Přiletěl, ubytoval se, o vše jsme se mu postarali. Druhý den kvůli výměně trenéra skončil. Nevnímám to jako varování. Podle mě ani jedna situace nesouvisí se Zlínem,“ odmítl Hosták.

I proto si například ani zveřejnění posil, které ještě neměly podepsanou smlouvu, nevyčítá.

„Bylo to standardní, jak jsme byli zvyklí. Například Pohla jsme nezveřejnili první my. Finové také napsali, že od nich Sam odchází. Nemyslím si, že bychom se zachovali nějak nestandardně. Nečekali jsme, až kluci budou mít podepsané smlouvy. Oni by už klidně mezi tím mohli trénovat, bavili by se s novináři, dělali rozhovory. Shoda okolností nám v tomto moc nepomohla,“ povzdechl si.

Ze tří vytipovaných a tento týden již odtajněných posil odjinud, se s týmem připravuje pouze francouzský reprezentant Valentin Claireaux. Podle Hostáka však klub neuhnul ze strategie sázet na odchovance.

„My na ně sázíme vždycky. To není novinka. Samozřejmě to je naším hlavním cílem,“ ubezpečuje šéf hokejového Zlína.

„V této chvíli tolik kvalitních hráčů, které bychom mohli využít, není. Proto se poohlížíme jinde,“ vysvětluje Hosták.

Minimálně do nedělního utkání v Hradci Králové se však nedají čekat další změny.

„Teď už nic dělat nebudu,“ rozesmál se.

„Musí se mužstvo zkonsolidovat, dát se do kupy. Robert Svoboda se musí dostat do pracovního módu. Je potřeba kluky semknout, povzbudit. Hektických věcí bylo dost. Teď je potřeba se pustit do klidnější práce,“ uvědomuje si Hosták, který prožil jeden z nejnáročnějších pracovních týdnů během svého zlínského působení.

„Rozhodně mě to nenechává klidným. Ale jsou to provozní věci, které se dějí. Řešíme danou situaci, každý si je vědomý, že není dobrá. To patří k mé práci. Některé období jsou klidnější, jiné hektičtější. A tohle bylo opravdu super hektický týden,“ přiznal Hosták, který nástupce Roberta Svobody na střídačku juniorky zatím nevybral.

„Situace se řeší, teď to bylo tak hektické s trenéry áčka, proto se musím přiznat, že jsem neměl čas se tomu věnovat. V nejbližších dnech se musí situace vyřešit,“ ví Hosták.