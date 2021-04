ANKETA/ Zeptali jsme se hokejových osobností Vsetína, co si myslí o šancích Vsetína na postup do extraligy. A co si myslíte vy? Hlasujte v anketě na konci textu.

Hokejisté Vsetína v neděli proti Vrchlabí odehráli šestý zápas čtvrtfinále play-off. | Foto: Martin Vojtěch Víta

Horst Valášek, bývalý trenér Vsetína: „Bude to hodně těžké, ale ne nereálné! Se současným kádrem mají šanci na finále, když je nyní nečeká hned Kladno. Na rozdíl od minulých sezon, včetně těch za mých časů, se nejlepší vyhne baráži. Kvůli všem restrikcím jsem letos ještě žádný zápas Vsetína osobně neviděl, třebaže jsem byl několikrát pozván, ale věřím, že se na finále už dostanu. To bude po Velikonocích a rozvolnění. Finále s Kladnem se nabízí a zde budou pak šance otevřené. I když soupeř je to silný a s Jarda Jágr stále platí za kvalitního hráče, hlavně v rozehrávkách. Otázkou budou i výkony gólmanů, kteří jsou podobní. Bude záležet na aktuální formě. Moc Vsetínu extraligu přeji!