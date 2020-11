„Zahráli to kvalitně před bránu, jejich borec (Albert Michnáč – pozn. red.) výborně vystřelil z jedničky,“ vrátil se 21letý brankář k úvodní trefě hostů.

„Zpětně se podívám na video a pořádně to rozeberu až u něj. Každý gól se však pochopitelně dá chytit,“ říká.

Další brankovou radost hosté přidali z přesilové hry, na časomíře přitom teprve svítil čas 2:58.

Jak Huf uvádí, jeho spoluhráčům na obrat ještě měli 57 minut.

„Když na začátku napadají branky, už se tov danou chvíli nesmí řešit a naopak se musí jít dál. Začátek nám bohužel nevyšel,“ mrzelo mladého gólmana.

Beranům úvody utkání letošního ročníku extraligy nevychází podle představ.

V nejednom případě museli dotahovat ztrátu.

„Do každého zápasu se snažíme jít naplno už od začátku. Je pravdou, že atmosféra bez lidí je komorní, kolikrát to vše může působit jako tréninkový zápas. Lidé vám dodávají energii, každý to musí cítit,“ jmenuje jeden z důvodů, proč hokejisté Zlína mají horší vstupy do letošních zápasů.

Berani přitom proti Českým Budějovicím nastoupili už v úterý, kdy úvodní branka duelu padla až v 37. minutě z hole Matyáše Hamrlíka, pro kterého se jednalo o první extraligovou trefu.

„Pořádně jsme nevnímali, že nás čeká stejný soupeř jako nedávno. Každý zápas je navíc jiný. Z předešlého utkání jsme si alespoň rozebrali nějaké věci,“ přibližuje.

Zatímco na ledě Jihočechů se v brance soupeře postavil mladý Jiří Patera, do pátečního zápasu zasáhl Marek Čiliak.

Tedy zkušený brankář, který loni na podzim a v zimě za Berany odchytal 18 soutěžních zápasů.

Právě s Čiliakem se zde Huf skamarádil. „Před utkáním jsme byli v kontaktu, pochopitelně tam proběhlo nějaké hecování. Bohužel v tomto zápase byl šťastnější on, ale určitě mu to jednou budu chtít vrátit.“

Mladý brankář Zlína přitom dlouho neměl tušení, že Čiliak do pátečního duelu nastoupí.

„Potkali jsme se ještě před zápasem na suchu, to už jsem věděl, že bude chytat. Jinak jsme si však neříkali, že proti sobě budeme chytat,“ přibližuje Daniel Huf.

V posledních dvou zápasech se mezi třemi tyčemi Beranů objevil právě talentovaný mladík, který tak na lavičce ponechal zkušenějšího Libora Kašíka.

„Jako jednička se necítím. Jsem rád, že jsem od trenérů dostal příležitost chytat dva zápasy od první minuty po sobě. Pro mě je to zase něco nového, další nasbíraná zkušenost. Je pouze dobře, že se můžu zlepšovat. Když trenéři řeknou, že jdu do brány, tak se nachystám a klukům půjdu pomoci,“ říká odhodlaně.

Nejen Daniela Hufa probral nedávný projev asistenta trenéra Martina Hamrlíka, který se do svých svěřenců opřel po nedělním zápase na ledě Komety Brno, kde Zlín prohrával 0:4.

„Každý z nás si to vzal k srdci a za své. Všichni jsme si zpětně projeli, co bychom mohli udělat jinak. Zdravě nás to nakoplo a povzbudilo. Začátek nám nyní bohužel znovu nevyšel. Hra však šla nahoru,“ vyjádřil se 21letý borec, který má na kontě 17 extraligových duelů.

Berani svůj další zápas sehrají v neděli. Na Zimním stadionu Luďka Čajky netradičně už v 15.30 hodin přivítají Karlovy Vary, které se nachází na 5. místě tabulky.