„Kluci mi tuto statistiku řekli v kabině. Paradoxně jsme dali dost gólů, bohužel to nestačilo, soupeř jich dal víc. Je to škoda, musíme to zlomit. Věřím tomu, že se to pak otočí. Dneska jsme tomu měli blízko,“ mrzelo obránce ševců Jakuba Husu. „Je to k vzteku, mrzí vás to. Ale to každá prohra,“ dodává jedním dechem.

Berani přitom mohli v úvodním dějství soupeři výrazněji odskočit, měli hned pět přesilových her! V nich se však v letošní sezoně trápí, využili jen 16, jednu z nich právě v první dvacetiminutovce. Vícekrát se jim to už proti Jestřábům nepodařilo. „Nemyslím si, že by to rozhodlo, rovněž domácí měli dost přesilovek,“ poukázal na pět příležitostí Hanáků.

Jedním z klíčových faktorů středečního střetnutí bylo vyrovnání Prostějova ve 28. minutě po úspěšné individuální akci Veselého. Tomu předcházela až příliš velká volnost od ševců. „Škoda toho gólu, špatně jsme si rozebrali hráče. Dostal to do druhé vlny, byl tam úplně sám,“ trápilo po utkání Husu, který byl shodou okolností na ledě.

I vinou vyrovnání nakonec odjeli hosté bez bodu. „Prostějov je hodně ofenzivní tým, čekal jsem, že bude padat dost gólů, byl to úplně opačný zápas. Do defenzívy to šlo dobře. Hrál se vyrovnaný zápas.“

Z ledu Hanáků tak odjeli pouze s bodem, na dvě výhry v řadě čekají od přelomu října a listopadu, kdy postupně porazili Frýdek-Místek, Znojmo a právě Prostějov. „Nemyslím si, že by pondělní výhra šla k ledu. S Frýdkem jsme předvedli dobrý výkon, špatně jsme nehráli ani teď, podali jsme dobrý výkon. Soupeř měl pouze větší štěstí v nájezdech,“ posteskl si Husa.

Jakub Husa v Prostějově nebyl v neznámém prostředí, v klubu v minulosti strávil sezonu a půl. „Na toto angažmá mám dobré vzpomínky, je tady spoustu známých, spoluhráčů. Bral jsem to ale každý jiný zápas,“ nehledal 26letý bek větší význam v tomto klání. „Když jsem přišel na play-off, tak jsme ve čtvrtfinále vypadli se Vsetínem, měli jsme dobrý konec sezony. Ve druhé sezoně jsme vypadli dříve,“ vzpomíná na ročníky 2018/2019 a 2019/2020.

Druhým rokem však nyní nastupuje za zlínské Berany. Po pomalejším rozjezdu se v loňské sezoně stal důležitým článkem vítězného tažení za ziskem titulu ze Chance ligy. Do toho letošního nastoupil až později, vinou zranění zatím absolvoval jen 11 duelů. „Začátek byl těžký. Už jsem se ale do toho dostal, fyzicky se cítím dobře. Každý zápas je lepší a lepší. Je to už pryč, týmu chci pomoct,“ burcuje někdejší mládežnický reprezentant.

O další body se borci z Baťova města pokusí ve středu 27. prosince, kdy doma od 15 hodin přivítají Kolín.