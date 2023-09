ROZHOVOR/ Tři zápasy, tři prohry. Jeden z nejhorších útoků ligy. Nejhorší obrana soutěže. Poslední místo Chance ligy. Taková je vizitka zlínských hokejových Beranů na začátku nové sezony. „Zatím je to zmar, nevěříme si. Musíme se z toho vyhrabat sami, nikdo nám nepomůže. K lepším výsledkům se dostaneme jen tvrdou prací,“ velí navrátilec do kabiny ševců Jakub Šlahař.

Jakub Šlahař (modrý dres). | Foto: Deník/Lubomír Budný

Naposledy to ševci schytali na ledě nováčka, ve středu padli ve Znojmě 1:5, čímž „navázali" na prohry s Porubou a Sokolovem.

„Vždy nám někdo vypadne ze systému, nedodržujeme, co chceme hrát. Z toho pramení chyby a góly. Sráží nás to. Po první obdržené brance pak máme všichni hlavy dole. A hra jde někam…Nedokážu si to vysvětlit,“ smutní Šlahař, který ve třech utkáních posbíral dva kanadské body za dvě asistence.

S Porubou i Znojmem vás zradily začátky zápasů, inkasovali jste z první střely na branku. Prohrávali jste také v Sokolově…

Že by to bylo špatnou koncentrovaností? To si nemyslím. Vstupy jsou každopádně katastrofální, hned od začátku dotahujeme. Musíme je zlepšit a začít hrát tak, že gól nedostaneme a naopak nějaký vybojujeme. Bohužel nám to ani nelepí, sami se na něj hodně nadřeme. Výkon musí být diametrálně rozdílný.

Jak vás po předchozích prohrách ovlivnil brzký gól ve Znojmě?

Dostat branku hned při prvním střídání je vždy špatné. I pro gólmana, který si ani nesáhne na puk. Musíme si to ukázat, poučit se z toho, aby se to v dalších zápasech už nestávalo. Je potřeba věřit systému, který chceme hrát. Věřím tomu, že výsledky se dostaví, protože je to nastavené dobře.

Sám jste to už zmínil, často někdo vypadne ze systému a pak to na první pohled nevypadá dobře. Jak vás sráží časté hrubky?

Chyba se stát může. Vždy však pak z toho vyplavou akce dva na jednoho, tři na jednoho nebo tři na dva. Sami jsme také měli přečíslení, nemáme však pohodu, abychom je vyřešili správně. Soupeř je proti nám naopak využije, z čehož těží. To je výsledek naší hry. Musíme se vyvarovat chyb a minimalizovat je na minimum.

OBRAZEM: Hrubky v obraně i časté fauly. Berani prohráli také ve Znojmě

Ve třech zápasech jste inkasovali 14 branek, se Slavií nejvíce z celé soutěže. V čem je problém?

Soupeř to má proti nám hodně jednoduché, obdržené góly jsou dost laciné. Většinou to pramení z naší hlouposti. Jak nemáme lehkost v zakončení a na góly se nadřeme, tak soupeři naše chyby hned trestají. Sráží nás to dolů a dolů. Musíme se soustředit na to, abychom inkasovali co nejméně gólů, vyhráli na dvě branky a od toho se odrazit.

Sráží vás i fauly, proti Znojmu jste jich měli šest. Máte největší počet trestů (16)…

Je to další věc, co nás sráží, soupeře naopak staví na koně. Je potřeba na tom zapracovat, disciplína musí být lepší. Nemůžeme být pořád na trestné lavici nebo hrát ve třech. To je také špatně.

Vstřelili jste jen šest branek, s produktivitou jste měli problémy už v přípravě. Proč vám to dosud nelepí?

Je to od všeho něco, chybí nám lehkost. Útočník, který střílí góly, je v pohodě, pak se to projeví i na výkonu, všechno mu vychází. Do šancí se dostáváme, většině z nás to zatím nelepí. Musíme to tam dorvat, i s betony gólmana, vstřelit špinavé góly – z brankoviště, dorážky, tečované střely. Je potřeba vyhrát špinavé zápasy. Jiná cesta nevede.

Kouč Beranů Říha po třetí prohře: Zápasy jsou jak přes kopírák

Jak se zatím cítíte osobně, jakou máte na ledě pohodu? Zatím jste si připsal dvě asistence…

Jsem tady kvůli týmovému úspěchu, individuální hledisko neřeším. Do Zlína jsem přišel, abychom vyhrávali, my však prohráváme, takže se necítím dobře, spokojenost nepanuje. Je tam naopak velká nas.anost. Musíme se nad tím zamyslet, vše si rozebrat, vyříkat si to a plnit si, co se po nás chce.

Ke konci loňské sezony byla velká euforie fanoušků, několikrát i vyprodali stadion. Nemáte obavu, že po prvních prohrách na začátku sezony o ně znovu přicházíte?

Udělali bychom cokoliv, aby fanoušci přišli, potřebujeme je! V sobotu přijede těžký soupeř a věřím, že si najdou cestu na stadion a podpoří nás. Po horším začátku můžou být samozřejmě naštvaní, mají na to plné právo. Není tu však nikdo, kdo by se na to vykašlal, odklouzal to. Problém je, že si neplníme, co máme.