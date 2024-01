Kde byste chtěli posílit?

Zranil se nám Kuba Šlahař, cítíme, že potřebujeme posílit křídla. Mimo hru je i Alex Salonen, podpora by tak mohla být také u beků. Na druhou stranu to ale není nutné, nechci dělat trejd za každou cenu. Kádr je jinak zajímavý, Kuba s Alexem by se navíc měli vrátit po reprezentační pauze. Možná to dopadne tak, že na ně počkáme. Tím to bude vyřešené.

Kádr tedy není už potřeba posílit?

Projev mužstva se mi v posledních zápasech nelíbí, to je jednoznačné. Je však spíše potřeba pracovat s psychikou hráčů, zaměřit se na tréninky. Jedná se maximálně o jednoho, maximálně dva hráče, kteří by připadali pro případný trejd.

Naposledy jste přivedli Petra Holíka z Komety Brno. Zahrál první famózní zápas v Pelhřimově, od té doby se však trochu hledá…

Úplně bych to tak nenazval. Peťa je skvělý hráč, v další části sezony nám určitě pomůže. Vedle něj jsme počítali s Kubou Šlahařem. Teď je potřeba mu dát do lajny hráče, se kterým si vyhoví, rozehrají se a půjde jim to. Jen to chce trochu času. Peťovi věřím, brzy se do toho dostane. Když se k němu dají dvě správná křídla, bude to fungovat.

Řešil i extraligu, vysvětlil příchod do Chance ligy. Holík o návratu k Beranům

Na Chance ligu je to hodně nadstandardní hráč. Neměl by si v podstatě vyhovět s každým?

Každý si s každým nevyhoví, můžou to být typově jiní hráči, kteří to vidí trochu jinak. Petr je tvořivý centr, svými přihrávkami dokáže najít spoluhráče. Chceme po něm, aby nejen tvořil hru, ale i střílel a dával góly. Jakmile se zlepší jeho projev, nastartuje celý tým.

Zvažujete při posílení, aby k němu přímo někdo zapadl?

Ano, zvažujeme to tak. Je však poměrně složité dělat trejdy, většinou je to u hráčů, kterým se v týmech nedaří. A toho nejsem úplně zastáncem, není to ideální volba. U nás to naposledy byla dvojice Tomi – Pospíšil, oba tolik nehráli. Očekávali jsme, že se zvednou. Když se pak poohlížíte po nových hráčích, trh je hodně přebraný. Najít křídlo do první lajny k Peťovi není jednoduché.

Zmínil jste dvojici Tomi, Pospíšil. Vrátí se v únoru do svých původních klubů?

Je to předmětem jednání, teď nemůžu potvrdit, jak to bude. Dnes to chceme vyřešit. Souhlasím, že Tomi nepřesvědčil, trápil se však i Pospec, ten by v play-off znovu mohl zúročit své zkušenosti. Tento hráč ovšem potřebuje hrát a vy mu ten prostor musíte dát. Do konce základní části zbývá devět zápasů, sestava se teď ustálila. Poslední zápas sice vůbec nebyl podle našich představ, vidím tam však určitý progres. Když se kluci sehrají, tak by v této sestavě mohli pokračovat, mohlo by to začít fungovat.

Před dvěma a půl měsíci přišel k týmu Jan Srdínko. Jak vidíte jeho působení u A-týmu?

Spokojený s výsledky mužstva nejsem, byl bych rád, kdybychom se v tuto chvíli pohybovali na vyšších příčkách. Na druhou stranu jsme osmí, máme bod na páté místo, pět bodů na čtvrté. Během krátké doby se můžeme dostat na vyšší příčky, určitě je to hratelné.

Když porovnáte výkony trenéra, který byl u týmu předtím, tak je tam rozdíl dvou bodů, umístění v tabulce je víceméně stejné. Je to podobné. Největší problém je však v tom, že Honza tým neskládal. Nakoupit nové hráče nejde, ti špičkoví jsou rozebraní. Nepřišel do lehké sezony, nemá to jednoduché. Musí si sednout i doplnění týmu o Richarda Kapuše. Na trénincích se tým zvedá, je potřeba, aby se to co nejrychleji ukázalo v zápasech.

Berani odvolali Říhu! Mužstvo dočasně přebírá Srdínko, vrací se Sedlák

Poslední dva výkony Beranů byly slabé. Od konce pana Říhy se však hra příliš nezvedla, ne?

Výkony jsou stejné, odpovídá tomu i postavení v tabulce. Pan Říha odcházel po 21. kole, kdy jsme byli sedmí, Honza Srdínko je po 43. kole s týmem osmý. Problém bych nehledal u trenérů, je potřeba zvýšit důraz na hráčské straně. Další změny v trenérském štábu v tuto chvíli určitě nechystám.

Pan Srdínko tedy stoprocentně zůstane do konce sezony?

Sezonu bych rozdělil na dvě části – je základní část, pak play-off, rozhodně bych to nechtěl uzavírat. Monitoruji to každý den, máme tréninky, řešíme to. Není to tak, že vše je jednoznačné, že všichni mají pevnou pozici.

S panem Říhou jste měli měsíc před odvoláním schůzku, na které jste řešili nespokojenost s vývojem týmu. Nastalo něco podobného také u pana Srdínka?

O výkonech se bavíme průběžně, a otevřeně říkám, že se nám nelíbí. Všichni táhneme za jeden provaz, trenérský tým podporujeme a chceme, aby se projev celkově zlepšil. Napjatá atmosféra ale není, s trenérem neřešíme žádné problémy.

Vnímáte odvolání trenéra Říhy s odstupem času jako správnou volbu?

Porovnáváme dva trenéry: jeden měl možnost si tým postavit, druhý ne. Pan Říha měl důvěru, měl to poskládat tak, aby s týmem nebyl žádný problém a základní částí jsme prošli bez problémů. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se řešilo jeho odvolání.

Času tedy podle vás dostal hodně…

Čtyři měsíce měl přípravné období, k tomu osm přípravných zápasů a 21 kol v Chance lize. V průběhu sezony jsme s ním komunikovali, na toto téma jsme vedli jednání. S týmem se nic nedělo, na radě majitelů se jednomyslně rozhodlo, že ke změně dojde. Dnes to beru jako finální stanovisko, vracet se k němu nechci. Změna se provedla, hodnotím ji pozitivně. Tým je za tu dobu někde jinde. Po základní části pak můžeme hodnotit, jestli to bylo dobře, nebo špatně.

GM Beranů Pravda o Hamrlovi, konci Říhy, kádru i trenérech: Mají plnou důvěru

Zlínský hokej v posledních letech upadá dolů. Cítíte rostoucí nevoli fanoušků?

Frustraci určitě vnímám, dokážu ji pochopit, je oprávněná, poslední výkony nejsou přesvědčivé. Je důležité si ale říct, že do konce základní části zbývá devět zápasů, tým teď potřebuje hodně pomoct. Zlínský fanoušek dokáže být velkým pomocníkem, v této chvíli nám chybí. Kluci si to uvědomují, určitým způsobem jim to jde do hlavy. Musíme napnout síly ze všech stran a udržovat jednotu. Kdybychom loni byli na této pozici, tak bychom za to byli všichni šťastní. Věřím, že se to může zlomit, že závěr může být dobrý.

Žlutomodří v pondělí vydali prohlášení, ve kterém mimo jiné požadují odvolání současných trenérů a návrat pana Říhy…

Hodně mě mrzí, že představitelé, kteří to napsali, tak ohledně schůzek neříkají pravdu. Dnes máme s fanoušky schůzku, pořeším to s nimi.

A odvolání trenérů?

Přísluší to majitelům klubu, kteří hradí náklady spojené s provozem. Fanoušci by měli respektovat, že rada majitelů se nějak rozhodla. Majitelé stojí za stávajícím kádrem a trenérským týmem, pana Říhu zpětně nikdo neřeší. Měli by se k tomu postavit čelem.

Návrat pana Říhy je tedy absolutní nonsens.

Toto téma je za námi, nechceme se k tomu vracet. Byl bych hodně rád, kdyby si uvědomili, že už máme jen devět zápasů, teď přichází největší zlomové období. Pokud opravdu stojí za klubem, tak je potřeba to ukázat. A ne jít proti němu prakticky v nejhorší části sezony.

Bylo to bez nasazení, chuti bojovat, zlobí se Kapuš

Před sezonou jste hlásili atak na postup do extraligy. Zůstává to nyní stále vašim cílem?

Je to naše ambice, nebráníme se tomu. Pořád budeme usilovat o to, abychom se do extraligy zpátky dostali, zlínský klub tam patří. Udělám pro to maximum. Jestli to bude tuto sezonu, nebo to bude trvat déle, je věc, co přinese budoucnost.

Máte už představu, s jakými hráči půjdete do nové sezony? Vsetín nebo Jihlava už některá jména zveřejnili…

Vytvořili jsme kostru, majitelé ji mají na zvážení. Ve chvíli, kdy k tomu dostanu oprávnění, a budeme tuto záležitost řešit, tak to zveřejníme. Stěžejní jména máme z větší části potvrzena. Předpokládám, že tým by příští rok mohl být znovu o něco silnější.

Můžete nalákat fanoušky na některé tváře?

Nechme to na později. Jména však budeme postupně zveřejňovat.